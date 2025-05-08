आज के समय में हमारी सिक्योरिटी के साथ गाड़ी की सिक्योरिटी भी बेहद जरूरी है। गाड़ी की सेफ्टी और ट्रैकिंग को बेहतर बनाने के लिए कई लोग हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लेते हैं। यह नंबर प्लेट उनकी गाड़ी को एक और कदम सिक्योर हो जाता है। अगर आपकी गाड़ी में पुराना नंबर प्लेट है तो आपको जल्द ही HSRP प्लेट ले लेना चाहिए।

कई लोगों को लगता है कि उन्हें HSRP प्लेट के लिए सरकारी ऑफिस जाना पड़ेगा। जबकि, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गाड़ीचालक आसानी से घर बैठे HSRP प्लेटकी बुकिंग कर सकते हैं। आइए, जानते हैं कि इस प्लेट को बुक करने का प्रोसेस क्या है।

क्या है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट? (What is HSRP?)

HSRP नंबर एल्युमिनियम से बना खास नंबर प्लेट होता है। इसमें यूनिक सीरियल नंबर, होलोग्राम और एक लेजर-इंग्रेव्ड कोड दिया जाता है। इसके अलावा इस प्लेट पर अलग से कलर कोडेड स्टीकर लगा होता है। यह स्टीकर गाड़ी से जुड़ी डिटेल्स को बताता है। इन स्टीकर्स में गाड़ी के ईंधन का प्रकार, रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन डेट आदि जानकारी दी जाती है। अगर आपकी कार चोरी हो जाती है और आपके पास HSRP नंबर प्लेट है तो यह कार को ढूंढने में भी मदद करता है।

इन व्हीकल्स के लिए जरूरी HSRP

नियमों के मुताबिक टू-व्हीलर्स, थ्री-व्हीलर्स और फोर-व्हीलर्स के सभी व्हीकल्स पर HSRP नंबर लगाया जा सकता है। यह नंबर प्लेट प्राइवेट व्हीकल्स के साथ कमर्शियल व्हीकल्स के लिए लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि जिन व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2019 से पहले हुआ है उनके लिए यह नंबर प्लेट लगवाना जरूरी है। कई बार व्हीकल्स में नंबर प्लेट पहले से लगा होता है।

कैसे ऑनलाइन बुक करें HSRP (HSRP Online Booking Process)

आप कई तरीकों से HSRP प्लेट की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको नीचे दिए गए प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए।

स्टेप 1: HSRP प्लेट की बुकिंग के लिए व्हीकल्स निर्माता कंपनी (OEM) के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: अब अपना राज्य और व्हीकल्स का प्रकार (जैसे-टू-व्हीलर्स, थ्री-व्हीलर्स) को सेलेक्ट करें।

स्टेप 3: इसके बाद आपको गाड़ी से जुड़ी सभी डिटेल्स जैसे आरसी नंबर, इंजन नंबर और चेसिस नंबर की जानकारी देनी होगी। यह सारी जानकारी आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) पर मिल जाएगी।

स्टेप 4: अब आपको नंबर प्लेट की डिलिवरी के लिए एड्रेस और तारीख की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा आपको टाइम स्लॉट भी सेलेक्ट करना होगा।

स्टेप 5: यह सभी डिटेल्स भरने के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। बता दें कि टू-व्हीलर्स के लिए ₹300 से लेकर ₹400 तक चार्ज लगता है। वहीं, फोर-व्हीलर्स को ₹500 से ₹600 तक का भुगतान करना होगा।

स्टेप 6: ऑनलाइन पेमेंट होने के बाद आपको पेमेंट रिसिप्ट मिलेगी। इस रिसिप्ट को सेव कर लें। जब आप प्लेट लगवाएंगे तब आपको यह रिसिप्ट दिखानी पड़ सकती है।