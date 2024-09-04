Reliance Share News: कल रिलायंस के शेयर में होगा बड़ा एक्शन, सरकार से मिली बड़ी मंजूरी

भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने एडवांस केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरी स्टोरेज के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के तहत सफल बोलीदाताओं का ऐलान किया है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज शामिल है। ये खबर इस स्टॉक के लिए ये बड़ी और अहम है क्योंकि कंपनी एडवांस कैमिस्ट्री सेल्स के निर्माण में उतर रही है।

PLI ACC Scheme

PLI ACC Scheme एडवांस कैमिस्ट्री सेल बैट्री बनाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई थी। सरकार का कहना है कि आत्म निर्भर भारत योजना के तहत कंपनियों को पीएलआई के लिए चुना गया है। इस पीएलआई के तहत रिलायंस 10 GWh ACC बैट्री प्रोजेक्ट का निर्माण करेगी।

पीएलआई स्कीम का उद्देश्य

इस पीएलआई स्कीम का उद्देश्य देश में एडवांस कैमिस्ट्री सेल बैट्री का उत्पादन करने, इंपोर्ट कम करने, एसीसी बैट्री मैन्युफैक्चरिंग में भारत को दुनिया का प्रमुख देश बनाना उद्देश्य है।

5 कंपनियों वेटिंग में

कुल 7 कंपनियों ने इसके लिए बिड की थी जिसमें 5 कंपनियों को वेटिंग में रखा गया है। सरकार ने इसके लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया था। जिन बोलीदाता कंपनियों को वेटिंग में रखा गया है उनके नाम है

ACME Cleantech, Solutions Private Limited (Waitlist 1), Amara Raja Advanced Cell Technologies Private Limited (Waitlist 2), Waaree Energies Limited (Waitlist 3), JSW Neo Energy Limited(Waitlist 4) और Lucas TVS Limited(Waitlist

5) है।

इस बोली को जीतकर रिलायंस बैटरी उत्पादन क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का विस्तार कर सकती है। 10 GWh की उत्पादन क्षमता से देश की बैटरी भंडारण क्षमताओं को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।