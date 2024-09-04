Rama steel Tubes: इस बड़ी ख़बर के बाद जी भर के दौड़ा ये स्मॉलकैप !

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारRama steel Tubes: इस बड़ी ख़बर के बाद जी भर के दौड़ा ये स्मॉलकैप !

Rama steel Tubes के शेयरों में आज उस समय तेजी देखने को मिली जब कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने ओनिक्स रिन्यूएबल के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Sep 4, 2024 15:43 IST
Rama steel Tubes
रामा स्टील ट्यूब्स के शेयर

सुबह 11:30 बजे तक, रामा स्टील ट्यूब्स के शेयर बीएसई पर ₹11.79 पर कारोबार कर रहे थे। आज इस स्टॉक ने 13 प्रतिशत तक तेजी दिखाई। इस दौरान, ब्रोकर प्लेटफॉर्म्स पर 10 करोड़ से अधिक शेयरों का लेन-देन हुआ, जो पिछले एक महीने के दैनिक औसत चार करोड़ शेयरों की तुलना में 200% अधिक है।

उद्देश्य ओनिक्स रिन्यूएबल के सौर परियोजनाओं के लिए स्टील स्ट्रक्चर और सिंगल-एक्सिस ट्रैकर्स की आपूर्ति करना

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसका उद्देश्य ओनिक्स रिन्यूएबल के सौर परियोजनाओं के लिए स्टील स्ट्रक्चर और सिंगल-एक्सिस ट्रैकर्स की आपूर्ति करना है, साथ ही भविष्य में डुअल-एक्सिस ट्रैकर्स पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। शेयर का 52 हफ्तों का हाई 16.83 है जबकि लो 9.90 है। कंपनी का मार्केट कैप 1,796 करोड़ रूपये है। शेयर की प्राइस टू बुक वैल्यु 5.36 है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
