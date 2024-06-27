Reliance Share News: अक्टूबर 2023 के बाद से 38% भाग चुका है रिलायंस

scorecardresearch
मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के शेयरों में रिकॉर्ड तेजी के मौजूदा दौर में अक्टूबर के निचले स्तर से 38% की उछाल आई है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jun 27, 2024 13:57 IST
मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के शेयरों में रिकॉर्ड तेजी के मौजूदा दौर में अक्टूबर के निचले स्तर से 38% की उछाल आई है। शेयर बाजार में यह तेजी 26 अक्टूबर को 2,226.50 रुपये पर बंद हुआ था, जो गुरुवार को सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी के बीच लगातार दूसरे सत्र में अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।

RIL के शेयर में 18.10% की बढ़ोतरी

इस साल RIL के शेयर में 18.10% की बढ़ोतरी हुई है और पिछले एक साल में इसमें 32% की बढ़ोतरी हुई है। तकनीकी रूप से, RIL के शेयर का सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) 60 पर है, जो यह संकेत देता है कि यह न तो ओवरसोल्ड और न ही ओवरबॉट ज़ोन में कारोबार कर रहा है। स्टॉक का बीटा 1 है, जो एक साल में औसत अस्थिरता को दर्शाता है। RIL के शेयर 5 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर हैं।

रिलायंस का मौजूदा ट्रेडिंग प्राइस 3028 रुपये

चॉइस ब्रोकिंग के इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट मंदार भोजने ने कहा, "रिलायंस का मौजूदा ट्रेडिंग प्राइस 3028 रुपये है। शेयर हाल ही में ट्रेडिंग वॉल्यूम में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ दैनिक रेंज से बाहर निकल गया है, जो संभावित ब्रेकआउट का संकेत देता है। यदि कीमत 3030 रुपये के स्तर से ऊपर बंद होने में सफल होती है, तो इसमें 3330 रुपये के अल्पकालिक लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता हो सकती है। दूसरी ओर, तत्काल समर्थन स्तर 2950 रुपये पर स्थित हैं। इन स्तरों को गिरावट पर खरीदने के अवसर के रूप में माना जा सकता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) वर्तमान में 60.4 पर है और ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जो बढ़ती खरीदारी की गति का संकेत देता है। जोखिम को समझदारी से प्रबंधित करने के लिए, 2870 रुपये पर स्टॉप-लॉस (SL) सेट करना उचित है।"

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
