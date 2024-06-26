Bigbasket, Swiggy Instamart और Zepto जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियां की नींद उड़ाने आ रही है Reliance!

scorecardresearch
NewsकारोबारBigbasket, Swiggy Instamart और Zepto जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियां की नींद उड़ाने आ रही है Reliance!

बिगबास्केट की ब्लिंकिट, स्विगी इंस्टामार्ट, ज़ेप्टो और बीबी नाउ जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियां झटपट सामानों को 10 मिनट में आपके पास पहुंचा देती है।  डिलीवरी सेगमेंट में इन कंपनियों को टक्कर देने के लिए एक दिग्गज कंपनी आ रही है।

NEW DELHI ,UPDATED: Jun 26, 2024 14:25 IST
बिगबास्केट की ब्लिंकिट, स्विगी इंस्टामार्ट, ज़ेप्टो और बीबी नाउ जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियां झटपट सामानों को 10 मिनट में आपके पास पहुंचा देती है।  डिलीवरी सेगमेंट में इन कंपनियों को टक्कर देने के लिए एक दिग्गज कंपनी आ रही है।  ईशा अंबानी की कंपनी रिलायंस रिटेल ने सेगमेंट में कदम रख दिया है। कंपनी मुंबई और नवी मुंबई के कुछ इलाकों में किराने का सामान और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्ट की तत्काल डिलीवरी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। यहां ऑर्डर एक घंटे के अंदर डिलीवर किए जाएंगे।

हाइपरलोकल डिलीवरी' ऑप्शन के रूप में जियोमार्ट मोबाइल एप में जोड़ा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रुप की फास्ट डिलीवरी सर्विस को 'हाइपरलोकल डिलीवरी' ऑप्शन के रूप में जियोमार्ट मोबाइल एप में जोड़ा गया है। कंपनी का प्लान है कि डिलीवरी के समय को 30-45 मिनट तक कम करने की कोशिश करेगी, क्योंकि सिस्टम में ज़्यादा स्टोर जुड़ रहे हैं और ऑपरेशन दूसरे बाजारों में बढ़ रहा है। कंपनी को समान को पहुंचाने और ऑनलाइन दिए जाने वाले रोज़मर्रा की ज़रूरतों के ऑर्डर के लिए रिलायंस का डिलीवरी का समय लगभग 12 घंटे है। कुछ ऑर्डर में तीन दिन तक का समय भी लग जाता है। 

किराना स्टोर्स को जोड़ने का प्लान

क्विक कॉमर्स कंपनियां ज्यादातर ऑर्डर 10 मिनट के अंदर डिलीवर कर रही हैं। रिलायंस इस दौड़ में अभी  शामिल नहीं होना चाहती, क्योंकि इसके लिए स्टोर में पहुंच बनाने और ज्यादा डिलीवरी कर्मियों को नौकरी पर रखने की जरूरत होगी। इसके बजाय, यह अपने स्टोर नेटवर्क और गोदामों से इन ऑर्डर को पूरा करेगी। इंडस्ट्री के अधिकारी के मुताबिक, जिन सेक्टर में स्टोर नेटवर्क सीमित है। वहां रिलायंस उन किराना स्टोर्स को जोड़ने का प्लान बना रही है जो जियोमार्ट पार्टनर पहल में शामिल हो चुके हैं। ये किराना स्टोर रिलायंस रिटेल की थोक ब्रांच से समान खरीदते हैं और उनका बैकएंड जुड़ा हुआ है। कंपनी समान को प्रोवाइड कराने के लिए और डिलीवरी रास्तों को अनुकूलित करने के लिए FYND और Locus जैसे प्लेटफ़ॉर्म का यूज कर रही है। इसके बाद में कंपनी का प्लान है वो कपड़ों और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के साथ हाइपरलोकल जाने की भी योजना है।

