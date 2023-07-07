Rekha Jhunjhunwala ने Tata Group के किस स्टॉक में बढ़ाई हिस्सेदारी?
रेखा झुनझुनवाला ने एक बार फिर पोर्टफोलियो में नई खरीदारी की है। टाटा कम्युनिकेशंस में झुनझुनवाला परिवार की दिलचस्पी एक बार फिर बढ़ी है। झुनझुनवाला ने टाटा कम्युनिकेशंस में जून 2023 क्वार्टर के दौरान हिस्सेदारी को बढ़ाया है। जून 2023 तिमाही की शेयरहोल्डिंग पैटर्न को देखें तो टाटा कम्युनिकेशंस में रेखा झुनझुनवाला की हिस्सेदारी बढ़कर 1.84% है।
शेयर मार्केट के बिग बुल Rakesh Jhunjhunwala की पत्नी Rekha Jhunjhunwala ने एक बार फिर पोर्टफोलियो में नई खरीदारी की है। दरअसल Tata Group की टेलीकॉम कंपनी Tata Communications में झुनझुनवाला परिवार की दिलचस्पी एक बार फिर बढ़ी है। रेखा झुनझुनवाला ने टाटा कम्युनिकेशंस में जून 2023 क्वार्टर के दौरान हिस्सेदारी को बढ़ाया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में उन्होंने कंपनी में 1.34 लाख इक्विटी शेयर यानि करीब 0.05% हिस्सेदारी खरीदी है।
BSE पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक, जून 2023 तिमाही की शेयरहोल्डिंग पैटर्न को देखें तो टाटा कम्युनिकेशंस में रेखा झुनझुनवाला की हिस्सेदारी बढ़कर 1.84% है यानि कि उनके पास कंपनी के 52 लाख 34 हजार 687 इक्विटी शेयर है। इससे पहले, मार्च 2023 तिमाही में उनकी हिस्सेदारी 1.79% यानि करीब 51 लाख इक्विटी शेयर थे। स्टॉक एनॉलसिस प्लेटफॉर्म ट्रेंडलाइन के आंकड़ों के मुताबिक, टाटा कम्युनिकेशंस में दिवंगत राकेश झुनझुनवाला ने दिसंबर 2020 से निवेश किया हुआ है। टाटा कम्युनिकेशंस मल्टीबैगर शेयर रहा है। अगर किसी ने पांच साल पहले स्टॉक में 1 लाख रुपये लगाए हैं, तो आज उसकी वैल्यू 4.15 लाख रुपये से ज्यादा है। इसमें 5 साल में करीब 315% का रिटर्न निवेशकों को मिला है। एक साल पहले से अबतक के रिटर्न देखें तो ये स्टॉक 58.88% भाग चुका है। वहीं ईयर टू डेट की बात करें तो 17.92% की तेजी और 6 महीने के नजरिये से देखें तो निवेशकों को 15.25% का रिटर्न मिला है। ऐसे ही एक महीने में स्टॉक में 7.43% की तेजी आई है। 2023 में अब तक टाटा कम्युनिकेशंस का शेयर 17 फीसदी से ज्यादा उछल चुका है।
वहीं दूसरी ओर टाटा ग्रुप के दूसरे मल्टीबैगर स्टॉक टाइटन के शेयरों में जबरदस्त तेजी जारी है। टाइटन के शेयरों का 52 वीक नया हाई बना है। दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला का ये फेवरेट स्टॉक रहा है। टाइटन के शेयरों में आए तेजी का फायदा झुनझुनवाला फैमिली को होगा। ट्रेंडलाइन के मुताबिक, रेखा झुनझुनवाला पोर्टफोलियो में 29 शेयर हैं, जिनकी नेटवर्थ 33,787 करोड़ रुपये से ज्यादा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राकेश झुनझुनवाला का 62 साल की उम्र में निधन हो गया था। जिसके बाद से उनकी पत्नी पत्नी रेखा झुनझुनवाला ही उनका पोर्टफोलियो संभाल रही हैं। पिछले कुछ समय से उन्होंने पोर्टफोलियो में काफी बदलाव किए हैं, जिसका फायदा भी उन्हें होता दिख रहा है। शेयर बाजार में निवेशक करने वालों की दिग्गज निवेशकों के पोर्टफोलियो पर नजर रहती है, वो समझने की कोशिश करते हैं बाजार में मार्केट एक्सपर्ट्स किन शेयरों के दम पर मुनाफे की रणनीति अपनाते हैं।
