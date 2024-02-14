Rashi Peripherals Share Price: मामूली लिस्टिंग गेन पर लिस्ट हुआ ये स्टॉक?

शेयर बाजार में लिस्ट होने वाली तीन कंपनियों में से केवल Rashi Peripherals की लिस्टिंग प्रीमियम भाव पर हुई है। ये स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर लिस्ट हुआ है। इसके लिए इश्यू प्राइस ₹311 प्रति शेयर पर तय था। लेकिन, NSE पर यह स्टॉक इश्यू प्राइस के मुकाबले ₹339.50 प्रति शेयर यानी खरीब 9% प्रीमियम भाव पर लिस्ट हुआ। BSE पर यह स्टॉक ₹335 प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ। कंपनी ने 1.93 करोड़ शेयरों के फ्रेश इश्यू से करीब ₹600 करोड़ जुटाया है। इसके लिए प्राइस बैंट ₹295-311 प्रति शेयर तय किया गया था। IPO का 50% क्वालिफाइड इंस्टीयूशनल बायर्स (QIB), 15% हाई-नेट वर्थ इंडिवीजुअल्स और 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखा गया है। प्री-आईपीओ प्लेसमेंट में वोलराडो वेंचर पार्टनर्स फंड-III-बीटा ने 100 करोड़ रुपए और प्रमुख निवेशक मधुसूदन केला की पत्नी माधुरी मधुसूदन केला ने 50 करोड़ रुपए का निवेश किया।

क्या काम करती है कंपनी

कंपनी भारत में ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर का काम करती है। इसके क्लाइंट्स में आसुस, डेल, एचपी, लेनोवो, लॉजिटेक, एनवीडिया, इंटेल अमेरिका जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसकी आईसीटी (इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन) प्रोडक्ट्स में एक्सपर्टीज है। कंपनी प्री-सेल्स, टेक्निकल सपोर्ट, मार्केटिंग, क्रेडिट सल्यूशंस और वारंटी मैनेजमेंट सर्विसेज सहित वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रदान करती है।

कंपनी की फाइनेंशियल परफॉरमेंस

कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क में 50 शाखाएं शामिल हैं, जो सेल और सर्विस सेंटर्स और 63 गोदामों के रूप में काम करती हैं। शाखाओं और गोदामों की मदद से कंपनी भारत में 680 स्थानों को कवर करती है।कंपनी का रेवेन्यू कारोबारी साल 2021-2023 में 26.32 फीसदी की सीएजीआर के साथ मार्च वित्त वर्ष 2013 को समाप्त वर्ष में 9,454.3 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जबकि सितंबर 2023 ( वित्त वर्ष 2023-24) को समाप्त छह महीनों के लिए टॉपलाइन 5,468.5 करोड़ रुपये थी।