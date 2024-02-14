IREDA Latest News: इस स्टॉक में क्यों लगा आज अपर सर्किट?
नतीजों के बाद कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रदीप कुमार दास ने कहा कि निवेशकों और शेयरहोल्डर्स के लिए कंपनी भारत में एनर्जी ट्रांजिशन का अहम हिस्सा बन रही है।
6 दिन तक लोअर सर्किट लगने के बाद IREDA के शेयर पर आज अपर सर्किट लगते दिखा। दरअसल, बुधवार को बाजार बंद होने से ठीक कुछ समय पहले ही इस शेयर में बड़ी ब्लॉक डील की खबर सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बुधवार को दोपहर के कामकाज के दौरान IREDA में 2.49 करोड़ शेयरों का सौदा हुआ है। इस लार्ज ट्रेड की कुल वैल्यू ₹394 करोड़ रही है। इस डील में IREDA के 0.92% इक्विटी का सौदा हुआ।₹160 प्रति शेयर के भाव पर ₹389.8 करोड़ का यह सौदा हुआ। इसी वजह से स्टॉक पर लोअर सर्किट खुला। लेकिन इसके कुछ समय बाद ही शेयर पर अपर सर्किट भी लग गया।
6 दिन से लग रहा था लोअर सर्किट
इसके पहले शेयर में पिछले 6 सेशन से जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही थी। 6 सेशन में लगातार इस स्टॉक पर 5-5% लोअर सर्किट लगते हुए दिखा। पिछले 6 दिन में ये स्टॉक 26.5% तक फिसल चुका है।बुधवार को 6ठें दिन लोअर सर्किट लगने के बाद यह स्टॉक ₹154.05 प्रति शेयर के भाव पर था। लेकिन, ब्लॉक डील के बाद एक बार फिर इस स्टॉक पर अपर सर्किट लगते दिखा। हाल ही में लिस्ट हुए इस स्टॉक में इससे पहले लगातार तेजी देखने को मिल रही थी। लिस्टिंग के बाद से लगातार तेजी की वजह से यह स्टॉक ₹215 प्रति शेयर के भाव तक पहुंचने में कामयाब रहा। जबकि, IPO का इश्यू प्राइस ₹32 प्रति शेयर तय था और यह ₹50 पर लिस्ट हुआ था। लेकिन, अब बीते कुछ समय से इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। शेयर प्राइस में गिरावट की वजह से कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन भी शिखर से गिर गया है। बुधवार को IREDA का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 44,720 करोड़ रुपए के करीब है।
दिसंबर तिमाही में 67% बढ़ा मुनाफा
अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 67% बढ़कर ₹336 करोड़ रहा।इसके अलावा कंपनी की आमदनी में भी पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 44% की बढ़ोतरी दिखी, जिसके बाद यह ₹1252.9 करोड़ पर पहुंच चुकी है। नतीजों के बाद कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रदीप कुमार दास ने कहा कि निवेशकों और शेयरहोल्डर्स के लिए कंपनी भारत में एनर्जी ट्रांजिशन का अहम हिस्सा बन रही है। बताते चलें कि ये कंपनी रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और एनर्जी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मुहैया कराती है।