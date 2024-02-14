इस सरकारी कंपनी का का स्टॉक सस्ता या महंगा? रिजल्ट्स के बाद निवेश करें?

एक ऐसी सरकारी कंपनी की बात करने जा रहे हैं, जिसका बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश की दिग्गज कंपनियों में नाम आता है। जिसके पिछले 11 महीनों में से 10 महीने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सिर्फ एक महीने में इस स्टॉक के जरिए निवेशकों को 50% तक मुनाफा कमवाया है। हम बात कर रहे हैं PSU इंफ्रा यानि कंस्ट्रक्शन कंपनी NBCC की। इस कंपनी ने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं। जिस हिसाब से नंबर आए हैं ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक डिस्काउंट पर मिल रहा है या फिर ओरवैल्यूएड है, क्योंकि अगर डिस्काउंट पर है तो निवेशकों के लिए पैसा बनाने का मौका है और अगर ओवर वैल्यू है तो निवेशक क्या करें? ये भी जानेंगे क्या फ्रैश एंट्री यहां ली जा सकती है?

तो सबसे पहले रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। चालू वित्त वर्ष के तीसरे क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा 60% बढ़कर 110 करोड़ रुपए हो गया है। जबकि पिछले साल तीसरे क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 69 करोड़ था। कंपनी की आमदनी 2,136 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,413 करोड़ रुपये हो गई है। यानि की करीब 13% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। EBITDA कामकाजी मुनाफा 95 करोड़ से बढ़कर 117 करोड़ रुपये यानि 23% बढ़ा है। EBITDA मार्जिन 4.5% से बढ़कर 4.9% हो गए है। तो रिजल्ट्स तो आपने देख लिए। देखिए लास्ट दो क्वार्टर में देखें तो सेल्स बढ़ी है। लेकिन पहले के तीन क्वार्टर यानि मार्च 2023 से कंपेयर करेंगे तो सेल्स में गिरावट आई है। Trailing 12 Months के हिसाब से भी सेल्स बढ़ी है। प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। profitability indicator इंडिकेटर की बात करें तो EPS भी बढ़कर 0.52 पर पहुंच गया है। कंपनी की डेट टू इक्विटी देखें तो वो ऑलमोस्ट जीरो है। इसके High को देखें तो 177 रुपए है और Low 31 रुपए है। अगर इसके PE की बात करे तो ये 58 के लेवल पर है। अगर आप मार्च 2021 से देखें तो FIIs की हिस्सेदारी बढ़कर 4.46% हो गई है और प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 61.75% है। अब स्टॉक में करना क्या है।

इसके लिए बिजनेस टुडे बाजार ने बात की मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह से। उनका कहना है कि कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं, लेकिन ये ओवरवैल्यूड दिख रहा है। शॉर्ट के लिहाज से इस पर दांव लगाया जा सकता है। लेकिन लंबी अवधि के निवेशक फिलहाल के लिए दूरी बनाकर रखें। उन्होंने कम अवधि के लिए टारगेट 145/160 रुपए दिए हैं।

बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड देश की एक दिग्गज कंपनी है जिसे कई कामकाज का अनुभव है। एनबीसीसी लिमिटेड को भारत-पाकिस्तान सीमा पर बॉर्डर फेंसिंग का अनुभव है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल में ही घोषणा की है कि केंद्र सरकार भारत म्यामा बॉर्डर पर 1643 किलोमीटर पर फेंसिंग करने की योजना बना रही है, इससे भारत के रक्षा क्षेत्र में काफी मदद मिलने वाली है। एनबीसीसी इंडिया ने हाल में ही इंडो पाक बॉर्डर पर फेंसिंग का कामकाज किया है। इसमें 61 किलोमीटर पर तारबंदी और गुजरात के कच्छ रीजन में 13 बॉर्डर आउटपोस्ट बनाना शामिल है। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को मिजोरम में दंपा टाइगर रिजर्व के पास बॉर्डर फेंसिंग का काम मिला है.। इसके साथ ही कंपनी गुजरात में इंडो पाक बॉर्डर फेंसिंग का काम कर रही है जो 597 करोड़ और 763 करोड रुपए का है।