Paytm Share Price Today: शेयर 9% गिरकर नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गए, क्या है कारण?
पेटीएम के शेयर बुधवार के कारोबार में 9.32 प्रतिशत गिरकर बीएसई पर 344.90 रुपये के नए सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गए
One 97 Communications Limited (Paytm) के शेयर बुधवार के कारोबार में 9.32% गिरकर बीएसई पर 344.90 रुपये के नए सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गए। विदेशी ब्रोकरेज मैक्वेरी द्वारा स्टॉक पर लक्ष्य मूल्य में कटौती के एक दिन बाद स्टॉक में 10% की गिरावट आई। 275 रुपये तक, क्योंकि ऐसा लगा कि फिनटेक प्रमुख अस्तित्व के लिए लड़ रहा था। मैक्वेरी ने कहा, पेटीएम को "ग्राहकों के पलायन का गंभीर खतरा है, जो इसके मुद्रीकरण के साथ-साथ इसके बिजनेस मॉडल को भी काफी खतरे में डालता है।"
फिनटेक प्रमुख
पीटीआई ने बताया कि फिनटेक प्रमुख पेटीएम द्वारा अपने ऋण व्यवसाय के रास्ते में आने वाली परिचालन चुनौतियों को हल करने और नए ऋणों को मंजूरी देने के लिए साझा की गई अस्थायी समयसीमा आज समाप्त हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार, पेटीएम के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) और अध्यक्ष भावेश गुप्ता ने 1 फरवरी को एक कंपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में सुझाव दिया था कि आरबीआई के कारण उत्पन्न परिचालन चुनौतियों का समाधान करने से पहले पेटीएम "शायद कुछ हफ्तों" तक नए ऋण जारी नहीं करेगा। प्रतिबंध पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल)।
जबकि पेटीएम का ऋण व्यवसाय पीपीबीएल से जुड़ा नहीं है।