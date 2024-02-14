Jefferies on Adani: इस ब्रोकरेज हाऊस ने दि खरीदारी की सलाह

scorecardresearch
NewsकारोबारJefferies on Adani: इस ब्रोकरेज हाऊस ने दि खरीदारी की सलाह

जेफ़रीज़ ने कहा कि अदानी एंटरप्राइजेज के लिए एबिटा का शुद्ध ऋण वित्त वर्ष 2013 में घटकर 3.2 गुना हो गया, जो वित्त वर्ष 2014-18 में औसतन 6 गुना था, और इसकी बैलेंस शीट फिर से पूंजीगत व्यय करने के लिए तैयार है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Feb 14, 2024 10:54 IST
विदेशी ब्रोकरेज जेफ़रीज़ ने अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड पर 'खरीदें' रेटिंग और 3,800 रुपये के लक्ष्य के साथ कवरेज शुरू किया है
विदेशी ब्रोकरेज Jefferies ने Adani Enterprises Limited पर 'खरीदारी' रेटिंग और 3,800 रुपये के लक्ष्य के साथ कवरेज शुरू किया है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि अदानी समूह के फ्लैगशिप के लिए एबिटा वित्त वर्ष 2023 से वित्त वर्ष 26 तक दोगुना हो जाएगा और वित्त वर्ष 23 तक तीन गुना से अधिक बढ़ जाएगा। ब्रोकरेज हाऊस का कहना है कि हवाई अड्डे और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे नए व्यवसायों का योगदान वित्त वर्ष 2013 में 40% से बढ़कर वित्त वर्ष 2018 तक समेकित एबिटा का 85% हो जाएगा। 

विदेशी ब्रोकरेज को FY24-FY28E के दौरान सालाना आधार पर एयरपोर्ट एबिटा में 47% की वृद्धि की उम्मीद है। भारत में पैक्स ट्रैफिक में अडानी एयरपोर्ट्स की संचयी हिस्सेदारी 23% है, जिसमें 8 हवाई अड्डे नियंत्रण में हैं, जिनमें चालू होने वाला नवी मुंबई हवाई अड्डा (एनएमआईएएल) भी शामिल है।

जेफ़रीज़ को एएनआईएल (नए उद्योग/हरित ऊर्जा व्यवसाय) के लिए समान 50% एबिटा सीएजीआर का अनुमान है। विदेशी ब्रोकरेज ने कहा कि अदानी समूह अपने पैमाने और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निष्पादन के लिए जाना जाता है और अदानी एंटरप्राइजेज अब बड़े पैमाने पर लंबवत एकीकृत जीएच2 पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहा है और सरकार द्वारा हरित ऊर्जा/स्थिरता को बढ़ावा देने से लाभान्वित होने की उम्मीद है। इसमें कहा गया है, "वित्त वर्ष 27 तक जीएच2 (और डेरिवेटिव) का उत्पादन शुरू होने के साथ, एएनआईएल का कारोबार स्टॉक के लिए एक अग्रणी मूल्य चालक होगा।" जेफ़रीज़ ने कहा कि अदानी एंटरप्राइजेज के लिए एबिटा का शुद्ध ऋण वित्त वर्ष 2013 में घटकर 3.2 गुना हो गया, जो वित्त वर्ष 2014-18 में औसतन 6 गुना था, और इसकी बैलेंस शीट फिर से पूंजीगत व्यय करने के लिए तैयार है।

Abhishek
Feb 14, 2024