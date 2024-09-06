scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारRama Steel Tubes Share: टूटे बाजार में भी ये स्टॉक छप्परफाड़ पैसा बना रहा है!

Rama Steel Tubes Share: टूटे बाजार में भी ये स्टॉक छप्परफाड़ पैसा बना रहा है!

Harsh Verma
Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Sep 6, 2024 11:37 IST
Rama Steel Tubes Share ने तीसरे दिन भी निवेशकों को बनाया पैसा!
Rama Steel Tubes Share ने तीसरे दिन भी निवेशकों को बनाया पैसा!

मल्टीबैगर स्टॉक Rama Steel Tubes में तीसरे दिन जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। इंट्रा डे के दौरान स्टॉक 18 प्रतिशत उछलकर 16 रुपए के पार  निकल गया है। पिछले 3 दिनों में इस स्टॉक ने 50 प्रतिशत और 5 दिनों में 56%उछलकर नए लेवल्स पर पहुंच गया है। अब स्टॉक 52 वीक हाई के बेहद नजदीक आ गया है।  

स्टॉक में तेजी की वजह

दरअसल स्टॉक में तेजी की वजह है  कि हाल ही में कंपनी ने एलान किया है कि वो अपनी सब्सिडयरी Rama Defence Private Limited के जरिए डिफेंस सेक्टर में उतरने जा रही है। जिसके चलते स्टॉक में अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। Rama Defence Private Limited की बात की जाए तो रक्षा क्षेत्र में ट्रेडिंग, आयात, निर्यात, निर्माण, असेंबली और सप्लाई जैसे व्यापक गतिविधियों से जुड़ा बिजनेस रहेगा। इसमें हथियार, गोलाबारूद, विस्फोटक और दूसरे सैन्य और सुरक्षा उपकरण शामिल हैं।

शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें

वहीं दूसरी ओर Rama Steel Tubes Limited भारत के स्टील ट्यूब्स, पाइप्स और G.I. पाइप्स सेक्टर में एक प्रमुख निर्माता है।शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो कंपनी के प्रमोटर वर्तमान में 56.33% हिस्सेदारी रखते हैं, जो मार्च 2024 में 56.7% से थोड़ी कम हो गई है। FIIs यानि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भी शेयरों में हिस्सेदारी बेची है। जहां जून 2023 में हिस्सेदारी 2.16 प्रतिशत थी, वो जून 2024 में हिस्सेदारी घटकर 0.05 प्रतिशत पर आ गई है।

कंपनी के फंडामेंटल्स

कारोबारी साल 2022-23 की अप्रैल जून तिमाही के मुकाबले कारोबारी साल 2023-24 की अप्रैल जून तिमाही में मुनाफा महज 6.36 करोड़ रुपये रहा है। जो पिछले साल 7.07 करोड़ रुपये रहा है। ये सालाना आधार पर गिरा है। कंपनी की आमदनी भी गिरावट आई है। कारोबारी साल 2022-23 की अप्रैल जून तिमाही के मुकाबले कारोबारी साल 2023-24 की अप्रैल जून तिमाही में आमदनी 216 करोड़ रुपये रही है। इसमें भी सालाना आधार पर गिरावट आई है। आमदनी  312 करोड़ रुपये से गिरकर 216 करोड़ रुपये पर आ गई है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
