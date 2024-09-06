Rama Steel Tubes Share ने तीसरे दिन भी निवेशकों को बनाया पैसा!

मल्टीबैगर स्टॉक Rama Steel Tubes में तीसरे दिन जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। इंट्रा डे के दौरान स्टॉक 18 प्रतिशत उछलकर 16 रुपए के पार निकल गया है। पिछले 3 दिनों में इस स्टॉक ने 50 प्रतिशत और 5 दिनों में 56%उछलकर नए लेवल्स पर पहुंच गया है। अब स्टॉक 52 वीक हाई के बेहद नजदीक आ गया है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

स्टॉक में तेजी की वजह

दरअसल स्टॉक में तेजी की वजह है कि हाल ही में कंपनी ने एलान किया है कि वो अपनी सब्सिडयरी Rama Defence Private Limited के जरिए डिफेंस सेक्टर में उतरने जा रही है। जिसके चलते स्टॉक में अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। Rama Defence Private Limited की बात की जाए तो रक्षा क्षेत्र में ट्रेडिंग, आयात, निर्यात, निर्माण, असेंबली और सप्लाई जैसे व्यापक गतिविधियों से जुड़ा बिजनेस रहेगा। इसमें हथियार, गोलाबारूद, विस्फोटक और दूसरे सैन्य और सुरक्षा उपकरण शामिल हैं।

शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें

वहीं दूसरी ओर Rama Steel Tubes Limited भारत के स्टील ट्यूब्स, पाइप्स और G.I. पाइप्स सेक्टर में एक प्रमुख निर्माता है।शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो कंपनी के प्रमोटर वर्तमान में 56.33% हिस्सेदारी रखते हैं, जो मार्च 2024 में 56.7% से थोड़ी कम हो गई है। FIIs यानि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भी शेयरों में हिस्सेदारी बेची है। जहां जून 2023 में हिस्सेदारी 2.16 प्रतिशत थी, वो जून 2024 में हिस्सेदारी घटकर 0.05 प्रतिशत पर आ गई है।

कंपनी के फंडामेंटल्स

कारोबारी साल 2022-23 की अप्रैल जून तिमाही के मुकाबले कारोबारी साल 2023-24 की अप्रैल जून तिमाही में मुनाफा महज 6.36 करोड़ रुपये रहा है। जो पिछले साल 7.07 करोड़ रुपये रहा है। ये सालाना आधार पर गिरा है। कंपनी की आमदनी भी गिरावट आई है। कारोबारी साल 2022-23 की अप्रैल जून तिमाही के मुकाबले कारोबारी साल 2023-24 की अप्रैल जून तिमाही में आमदनी 216 करोड़ रुपये रही है। इसमें भी सालाना आधार पर गिरावट आई है। आमदनी 312 करोड़ रुपये से गिरकर 216 करोड़ रुपये पर आ गई है।