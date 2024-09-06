KEC International Share News: इस बंपर रिटर्न देने वाली कंपनी पर आया बिग अपडेट



केईसी इंटरनेशनल के शेयर आज खबरों में रहेंगे क्योंकि कंपनी को 1,423 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर मिले हैं। ये ऑर्डर सऊदी अरब में 380 केवी ट्रांसमिशन लाइनों के डिजाइन, आपूर्ति से जुड़े हैं। केईसी इंटरनेशनल के शेयर गुरुवार को बीएसई पर 931.70 रुपये के पिछले बंद भाव के मुकाबले 6.15% बढ़कर 989 रुपये पर बंद हुए। इससे पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसने 1003.05 रुपये का रिकॉर्ड हाई भी छुआ था।

advertisement

निवेशकों को बंपर रिटर्न देने वासे इस स्टॉक ने 2024 में 63% और एक साल में 50% की बढ़त हासिल की है। फर्म के कुल 2.04 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 19.99 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

केईसी इंटरनेशनल के एमडी और सीईओ विमल केजरीवाल ने कहा, "हम लगातार मिल रहे ऑर्डर से खुश हैं, खास तौर पर हमारे टीएंडडी कारोबार में। सऊदी अरब में मिले इन ऑर्डर के साथ ही यूएई और ओमान में पहले मिले ऑर्डर ने मध्य पूर्व में कंपनी को और मजबूत किया है और हमारे अंतरराष्ट्रीय टीएंडडी ऑर्डर बुक में काफी तेजी आई है। इन ऑर्डर के साथ, हमारा YTD ऑर्डर इनटेक 11,300 करोड़ रुपये से अधिक है, जो पिछले साल की तुलना में ~75% की प्रभावशाली वृद्धि है।"

इस साल जुलाई में कंपनी को 1,100 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर मिले। ये ऑर्डर भारत, मध्य पूर्व, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन (टीएंडडी) परियोजनाओं से संबंधित थे।

केईसी इंटरनेशनल एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, खरीद और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये RPG समूह की प्रमुख कंपनी है।