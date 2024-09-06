ये 3 स्टॉक कराएंगे एक साल में बंपर कमाई?

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारये 3 स्टॉक कराएंगे एक साल में बंपर कमाई?

ब्रोकरेज फर्म Sharekhan ने भी 3 मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक्स सुझाए हैं। जिसमें ब्रोकरेज को लगता है कि ये अगले 1 साल में निवेशकों की अच्छी कमाई करा सकते हैं। साथ में इन स्टॉक्स में BUY की सलाह दी है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 6, 2024 08:04 IST
share market
शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव के बीच अगर आपके पोर्टफोलियो में मजबूत फंडामेंटल स्टॉक्स हैं तो वो आपकी अच्छी कमाई करा सकते हैं। ऐसे में ब्रोकरेज फर्म Sharekhan ने भी 3 मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक्स सुझाए हैं। जिसमें ब्रोकरेज को लगता है कि ये अगले 1 साल में निवेशकों की अच्छी कमाई करा सकते हैं। साथ में इन स्टॉक्स में BUY की सलाह दी है। ब्रोकरेज का मानना है कि इन स्टॉक्स के जरिए निवेशकों को करीब 33 प्रतिशत का शानदार रिटर्न मिल सकता है। 

Bank of Baroda
Sharekhan की BUY की सलाह
प्रति शेयर टारगेट प्राइस 310 रुपये
5 सितंबर 2024 को शेयर का भाव 244 रुपए
मौजूदा भाव से 27 प्रतिशत के रिटर्न की उम्मीद 

PNC Infra 
Sharekhan की BUY की सलाह
प्रति शेयर टारगेट प्राइस 600 रुपये
5 सितंबर 2024 को शेयर का भाव 450 रुपये 
मौजूदा भाव से करीब 33 प्रतिशत के रिटर्न की उम्मीद 


 Jubilant Foodworks 
Sharekhan की BUY की सलाह
प्रति शेयर टारगेट प्राइस 800 रुपये
5 सितंबर 2024 को शेयर का भाव 644 रुपए
मौजूदा भाव से करीब 24 प्रतिशत के रिटर्न की उम्मीद

 

डिस्क्लेमर: बिजनेस टुडे बाजार की ओर से किसी भी स्टॉक में खरीदारी की सलाह नहीं दी जा रही है। कहीं भी निवेश से पहले अपने आर्थिक सलाहकार की राय जरूर लें

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Sep 6, 2024