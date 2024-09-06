ये 3 स्टॉक कराएंगे एक साल में बंपर कमाई?



शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव के बीच अगर आपके पोर्टफोलियो में मजबूत फंडामेंटल स्टॉक्स हैं तो वो आपकी अच्छी कमाई करा सकते हैं। ऐसे में ब्रोकरेज फर्म Sharekhan ने भी 3 मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक्स सुझाए हैं। जिसमें ब्रोकरेज को लगता है कि ये अगले 1 साल में निवेशकों की अच्छी कमाई करा सकते हैं। साथ में इन स्टॉक्स में BUY की सलाह दी है। ब्रोकरेज का मानना है कि इन स्टॉक्स के जरिए निवेशकों को करीब 33 प्रतिशत का शानदार रिटर्न मिल सकता है।

advertisement

Bank of Baroda

Sharekhan की BUY की सलाह

प्रति शेयर टारगेट प्राइस 310 रुपये

5 सितंबर 2024 को शेयर का भाव 244 रुपए

मौजूदा भाव से 27 प्रतिशत के रिटर्न की उम्मीद

PNC Infra

Sharekhan की BUY की सलाह

प्रति शेयर टारगेट प्राइस 600 रुपये

5 सितंबर 2024 को शेयर का भाव 450 रुपये

मौजूदा भाव से करीब 33 प्रतिशत के रिटर्न की उम्मीद



Jubilant Foodworks

Sharekhan की BUY की सलाह

प्रति शेयर टारगेट प्राइस 800 रुपये

5 सितंबर 2024 को शेयर का भाव 644 रुपए

मौजूदा भाव से करीब 24 प्रतिशत के रिटर्न की उम्मीद

डिस्क्लेमर: बिजनेस टुडे बाजार की ओर से किसी भी स्टॉक में खरीदारी की सलाह नहीं दी जा रही है। कहीं भी निवेश से पहले अपने आर्थिक सलाहकार की राय जरूर लें