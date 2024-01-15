Railway Stocks: बुलेट ट्रेन की तरह भाग रहे हैं रेलवे स्टॉक्स, जानिए मार्केट एक्सपर्ट्स क्यों हैं बुलिश?

1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट संसद के पटल पर रखा जाएगा। जैसे-जैसे बजट की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे रेलवे के स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखी जा रही है। ऐसे मार्केट एक्सपर्ट्स ने बताया कि रेलवे काउंटर्स में तेजी क्यों है और बजट के बाद भी स्टॉक्स में तेजी क्यों बनी रह सकती है? IRCTC, IRFC, IRCON, RVNL तमाम ऐसे स्टॉक हैं, जिन्होंने अपने 52 वीक हाई को टच किया है। अगर IRCTC की बात की जाए तो स्टॉक का एक महीने का रिटर्न 20% और 6 महीने में 52% का रिटर्न दिया है। वहीं IRFC की तेजी देखें तो एक महीने में 22% और 6 महीने में 248% का रिटर्न दिया है। इसी तरह अगर IRCON की बात की जाए तो इस स्टॉक ने एक महीने में 13% और वहीं 6 महीने में 142% रिटर्न दिया है। साथ ही RVNL हो या दूसरे स्टॉक भी इसी रफ्तार में भाग रहे हैं। तो आइये समझते हैं कि मार्केट एक्सपर्ट इस तेजी के पीछे की क्या वजह मानते हैं?

मार्केट एक्सपर्ट्स

पिछले साल सरकार ने रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इस साल भी बजट में रेलवे के लिए अच्छी खासी रकम के आवांटित की उम्मीद की जा रही है, जो पिछले साल से भी ज्यादा होगी। मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह का कहना है कि सरकार का पूरा फोकस रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और बुलेट ट्रेन पर है। मोदी सरकार अगर 2024 के चुनाव जीत कर सत्ता में वापसी करती है तो रेलवे के सरकार के फैसले मील का पत्थर साबित होंगे। उनका कहना है कि IRCTC और IRFC का चार्ट काफी अच्छा दिख रहा है और इन काउंटर्स के करीब एक-डेढ़ सालों में ब्रेकआउट दिया है। राघवेंद्र सिंह का कहना है कि लगातार रेलवे की ऑर्डर बुक मजबूत हो रही है और जिससे बैलेंशीट की स्थिति लगातार बेहतर हो रही है। इसके अलावा मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत-मीडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का फायदा भी रेलवे को मिलेगा। ये महत्वाकांक्षी योजना रेलवे के लिए गेमचेंजर साबित हो सकती है। वहीं हाल ही में सरकार ने 68 नए वंदे भारत ट्रेनों का एलान किया है। अमृत भारत स्टेशन को चिन्हित किए हैं, जिसके जरिए रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा और एयरपोर्ट के तर्ज पर इन रेलवे स्टेशनों को तैयार किया जाएगा। इतना ही नहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि साल 2030 तक रेलवे इंफ्रा पर FDI इंफ्लो के जरिए 50 लाख करोड़ आने की उम्मीद है।

डिस्क्लेमर: हमारी ओर से किसी भी स्टॉक में निवेश की सलाह नहीं दी जा रही है। कहीं भी निवेश के लिए अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें।