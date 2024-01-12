HCL Result: टेक कंपनी HCL ने तिमाही नतीजों का किया एलान, कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कमाई और मुनाफे की दी जानकारी

HCL Tech कंपनी ने निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी का एलान किया। कंपनी ने एक शेयर पर निवेशकों को 12 रुपये डिविडेंड देने का एलान किया है। इससे पहले कंपनी ने 20 अक्टूबर 2023 में डिविडेंड दिया था। कंपनी ने एक शेयर पर तब भी 12 रुपये डिविडेंड का एलान किया था। तीसरी तिमाही के डिविडेंड के लिए कंपनी ने 19 जनवरी रिकॉर्ड डेट तय की है। साल 2023 में बात करें तो कंपनी ने निवेशकों को कुल 40 रुपये डिविडेंड दिया था।

advertisement

Also Read: Mangalore Refinery के शेयर में लगा 20% का अपर सर्किट

कंपनी ने फाइलिंग में जानकारी दी है कि उन्हें मुनाफे और कमाई में इजाफा हुआ है

एचसीएल टेक (HCL Tech) ने दिसंबर 2023 में समाप्त तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। कंपनी ने तिमाही आधार पर अपने मुनाफे और आय में बढ़ोतरी दर्ज की है। तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा बढ़कर 4,350 करोड़ रुपये हो गया है, जो सितंबर तिमाही में 3,832 करोड़ रुपये पर था। कंपनी के मुनाफे में यह इजाफा 13.5 फीसदी का है। कंपनी की आय भी तिमाही दर तिमाही 26,672 करोड़ रुपये से बढ़कर 28,446 करोड़ रुपये हो गई है। टेक कंपनी ने बताया है कि दिसंबर में समाप्त तिमाही में EBIT से बढ़कर 5644 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, दो इस साल की दूसरी तिमाही में 4,919 करोड़ रुपये था। इस दौरान कंपनी का EBIT मार्जिन तिमाही दर तिमाही 18.4 फीसदी से बढ़कर 19.8 फीसदी पर पहुंच गया है। कंपनी की $ आय $322.5 करोड़ से बढ़कर $341.5 करोड़ (QoQ) हो गई है।