Mangalore Refinery के शेयर में लगा 20% का अपर सर्किट

गुरुवार के कारोबार में Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited के शेयरों में तेजी आई। स्टॉक 20% बढ़कर 160.95 रुपये के एक साल के उच्चतम (ऊपरी मूल्य बैंड) पर पहुंच गया। मल्टीबैगर शेयर में एक साल में 173.26 फीसदी की तेजी आई है। बीएसई पर आज करीब 26.56 लाख शेयरों में बदलाव देखने को मिला. यह आंकड़ा दो सप्ताह के औसत वॉल्यूम 1.92 लाख शेयरों से कहीं अधिक था। काउंटर पर टर्नओवर 41.14 करोड़ रुपये रहा, जिसका बाजार पूंजीकरण 28,208.08 करोड़ रुपये रहा।

advertisement

Also Read: Polycab Group Raid: Income Tax Department ने छापेमारी में 1000 करोड़ रुपये की कैश बिक्री पकड़ी

स्टॉक ब्रोकर्स

आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स में वरिष्ठ प्रबंधक जिगर पटेल के मुताबिक स्टॉक ने दैनिक चार्ट पर एक बड़ी तेजी के कैंडल पैटर्न के साथ-साथ भारी मात्रा में भागीदारी का संकेत दिया है और आने वाले दिनों में 164-167 रुपये के स्तर तक इसकी गुंजाइश है। आरएसआई (सापेक्ष शक्ति सूचकांक) ओवरबॉट जोन और कुछ तक बढ़ गया है।

डीआरएस फिनवेस्ट के संस्थापक रवि सिंह के मुताबिक कि निकट अवधि में स्टॉक 165 रुपये का स्तर देख सकता है। स्टॉप लॉस 144 रुपये पर रखें।

(डिस्क्लेमर: बिजनेस टुडे केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए शेयर बाजार समाचार प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। पाठकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।)