RailTel Share Price: एक साल में 277% बढ़ा ये स्टॉक, आगे का रास्ता कैसा?

पिछले एक साल में Railtel Corporation of India Limited के शेयरों में करीब 277 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। यह शेयर आखिरी बार शुक्रवार को 7.48% बढ़कर 408.55 रुपये पर कारोबार करता देखा गया था। टिप्स2ट्रेड्स के एआर रामचंद्रन ने कहा, "रेलटेल दैनिक चार्ट पर 419 रुपये के अगले प्रतिरोध के साथ तेजी में है। इस प्रतिरोध के ऊपर दैनिक बंद होने से निकट अवधि में 468 रुपये का ऊपरी लक्ष्य मिल सकता है। समर्थन 370 रुपये पर होगा।"

स्टॉक ब्रोकर्स

आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के वरिष्ठ प्रबंधक-तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक, जिगर एस पटेल ने कहा, "समर्थन 380 रुपये पर और प्रतिरोध 414 रुपये पर होगा। 414 रुपये के स्तर से ऊपर का निर्णायक समापन 435 रुपये तक और तेजी ला सकता है।" कंपनी के स्टॉक का मूल्य-से-इक्विटी (पी/ई) अनुपात 50.14 है जबकि मूल्य-से-बुक (पी/बी) मूल्य 7.08 है। प्रति शेयर आय (ईपीएस) 7.58 पर आ गई और इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) 14.12 रहा।

(अस्वीकरण: बिजनेस टुडे बाज़ार की खबर के आधार पर आप निवेश ना करें, निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें।)