Rahul Gandhi ने इन शेयरों के दम पर छापे नोट!, जानिए किन Stocks में है निवेश

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में PSU स्टॉक्स में उतनी तेजी देखने को नहीं मिल रही, जितनी पहले देखने को मिल रही थी। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ सेंसेक्स और निफ्टी नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। इसके चलते बहुत सारे निवेशकों के साथ-साथ देश के बड़े राजनेताओं को भी अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। इसमें विपक्ष के नेता Rahul Gandhi भी शामिल हैं। आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनावों के दौरान नामाकंन भरा जा रहा था तो राहुल गांधी के पोर्टफोलियो में मौजूद स्टॉक्स के बारे में बिजनेस टुडे बाजार ने आपको बताया था। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि 4 जून 2024 से लेकर अब तक राहुल गांधी के पोर्टफोलियो उन्हें कितना रिटर्न दिया? यानि उस दिन से जिस दिन से लोकसभा चुनावों के रिजल्ट्स आए। तब से अब तक राहुल गांधी ने शेयर मार्केट से पैसा कमाया है या नहीं? आइये जानते हैं...

राहुल गांधी के पोर्टफोल‍ियो में कौन-कौन से शेयर हैं?

तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के पोर्टफोल‍ियो में कौन-कौन से शेयर हैं? राहुल गांधी के पास में एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, दीपक नाइट्रेट, डिवीज लैब्स,GMM फॉडलर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, ITC, TCS, टाइटन, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और LTI माइंडट्री जैसे शेयरों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा वर्टोज एडवरटाइजिंग और विनाइल केमिकल जैसी कई छोटी कंपनियां उनके पोर्टफोलियो में शामिल हैं। अगर टोटल स्टॉक्स देखें तो करीब 24 शेयर हैं, जिसमें से सिर्फ एक कंपनी है जिसने नेगेटिव रिटर्न दिया है वो भी सिर्फ 1% बाकी सभी कंपनियों में राहुल गांधी मुनाफे में हैं।

स्टॉक के हिसाब से रिटर्न

तो सबसे पहले आपको एक एक स्टॉक के हिसाब से रिटर्न दिखाते हैं जो 4 जून 2024 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स से अबतक के हैं।

1. Alkyl Amines Chemicals- 12%, Asian Paints - 7%

2. Bajaj Finance -2%, Deepak Nitrite - 41%

3. Divi's Laboratories - 13% , Dr. Lal Pathlabs - 22%

4. Fine Organic Industries - 24%, Garware Technical Fibres - 6%

5. GMM Pfaudler - 11% , HUL - 10%

6. ICICI Bank - 9%, Info Edge - 27%

7. Infosys - 29% , ITC - 19%

8. LTIMindtree - 17% , Mold-Tek Packaging - 5%

9. Nestle India - 2%, Pidilite Industries - 0%

10. Suparjit Engineering - 24% , TCS - 13%

11. Titan Company - 3% , Tube Investment Of India - 4%

12. Vinyl Chemicals - 17%

4 करोड़ 34 लाख रुपए का निवेश

सिर्फ एक स्टॉक है Vertoz जो करीब (-1%) के नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। कैलकुलेशन के मुताबिक, 24 स्टॉक्स में राहुल गांधी ने करीब 4 करोड़ 34 लाख रुपए का निवेश किया हुआ था। लेकिन अब ये निवेशक बढ़कर 4 करोड़ 78 लाख रुपए हो गया है। तो सीधे तौर पर सिर्फ दो महीने में राहुल गांधी ने 43 लाख 63 हजार रुपए का मुनाफा कमाया है। प्रतिशत के आधार पर 10% की ग्रोथ महज दो महीने में राहुल गांधी के पोर्टफोलियो ने हासिल की है। इसके साथ ही दो तरह के डिसक्लेमर दे दें कि एक तो राहुल गांधी ने अगर ये स्टॉक इन दो महीनों में बेच दिया होगा तो कैलकुलेशन अलग हो सकता है।