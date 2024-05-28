PSU Stocks: ₹590 को टच कर सकता है ये महारत्न PSU Stock ? ब्रोकरेज भी है बुलिश

घरेलू स्टॉक मार्केट में मंगलवार (28 मई) को हरे निशान में कारोबार शुरू हुआ हैं। बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान में खुला हैं। बाजार में जारी तेजी के बीच बीच ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल (Motilal Oswal) ने महारत्न सरकारी कंपनी HPCL को शॉर्ट टर्म पिक बनाया है। ब्रोकरेज ने HPCL में 2-3 दिन के लिए पोजिशन लेने की सलाह दी हैं।

सेंसेक्स-निफ्टी

मंगलवार को सेंसेक्स-निफ्टी बढ़त लेकर हरे निशान पर खुले हैं। सेंसेक्स 195 अंक चढ़कर 75,585 पर और निफ्टी 45 अंक चढ़कर 22,977 पर खुला हैं। शुरुआती कारोबार में Hindalco, Wipro, Timken, Nalco में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज आई हैं। HPCL में भी बढ़त पर ट्रेडिंग शुरू हुई।

HPCL: 2-3 दिन में बनेगा मुनाफा



ब्रोकरेज फर्म Motilal Oswal ने HPCL को 2-3 दिन के नजरिए से टेक्निकल पिक चुना है। टारगेट 590 रुपये रखा है। 27 मई 2024 को शेयर का भाव 557 रुपये पर बंद हुआ था। इस तरह, मौजूदा भाव से शेयर 5-6 फीसदी उछल सकता है।

HPCL: 1 साल में 115 रिटर्न

HPCL में मंगलवार (28 मई) को बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। स्‍टॉक ने बीते एक साल में निवेशकों को अच्‍छा रिटर्न दिया है। सालभर में स्‍टॉक 115 फीसदी रहा है। जबकि बीते 6 महीने में स्‍टॉक में 60 फीसदी से ज्यादा की तेजी रही है। 2024 में अब तक शेयर 40 फीसदी रिटर्न दे चुका है। BSE पर स्‍टॉक का 52 वीक हाई 594.45 और लो 239.25 है। कंपनी का मार्केट कैप 78,885 करोड़ रुपये से ज्‍यादा है।



