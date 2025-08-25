Penny Stock: 5 दिन से लगातार चढ़ रहा है यह स्मॉल-कैप शेयर, अब जुटाएगा 500 करोड़
Penny Stock: शेयर बाजार में Osia Hyper Retail के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। पांच दिन में इस छोटे शेयर में 21 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। अब कंपनी QIP के जरिये फंड जुटाने की योजना बना रही है।
स्टॉक मार्केट (Stock Market) में इन दिनों कई छोटे शेयर फोकस में हैं। इनमें से एक शेयर का नाम ओसिया हाइपर रिटेल (Osia Hyper Retail) भी है। पिछले हफ्ते इस कंपनी के शेयर ने लगातार तेजी देखी गई। शुक्रवार को कंपनी के शेयर 4.95% उछलकर ₹14.41 के भाव पर बंद हुआ।
बता दें कि इस स्टॉक ने सिर्फ पांच ट्रेडिंग सेशन में करीब 21% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी कंपनी के शेयर फोकस में है।
फोकस में क्यों स्टॉक?
स्टॉक एक्सचेंजसे मिली जानकारी के अनुसार ओसिया हाइपर रिटेल अधिकृत शेयर पूंजी को ₹500 करोड़ तक बढ़ाने जा रही है। कंपनी ने इसके लिए बोर्ड से मंजूरी ले ली है। अब इसे शेयरहोल्डर्स और अन्य जरूरी संस्थाओं से हरी झंडी मिलने का इंतजार है।
बोर्ड की मीटिंग में यह भी तय हुआ कि कंपनी QIP के जरिए ₹200 करोड़ तक इक्विटी शेयर जारी करेगी। इसके साथ ही प्रेफरेंशियल बेसिस से भी कंपनी ₹100 करोड़ तक की राशि जुटाएगी।
इसके अलावा, ओसिया हाइपर रिटेल ने यह भी घोषणा की है कि वह प्रेफरेंशियल बेसिस पर कन्वर्टिबल वारंट्स जारी करेगी। इसकी कीमत लगभग ₹350 करोड़ होगी।
शेयर की परफॉर्मेंस (Osia Hyper Retail Share Performance)
ओसिया हाइपर रिटेल के शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो बीते 6 महीने शेयर में 47 फीसदी की गिरावट आई है। YTD के आधार पर साल 2025 में अब तक स्टॉक ने 51 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। शेयर ने सालभर में नेगेटिव रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म में भी शेयर ने केवल 15 फीसदी का रिटर्न दिया है।