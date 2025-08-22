scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार₹1 से कम वाले इस पैनी स्टॉक ने किया कमाल, घाटे से मुनाफे में पहुंची कंपनी

₹1 से कम वाले इस पैनी स्टॉक ने किया कमाल, घाटे से मुनाफे में पहुंची कंपनी

Murae Organisor ने तिमाही नतीजे जारी कर दिये हैं। तिमाही नतीजे जारी होने के बाद कंपनी के शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली थी। आइए, जानते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Aug 22, 2025 20:36 IST
Murae Organisor Share

भारतीय शेयर बाजार में आज एक पैनी स्टॉक (Penny Stock) ने सबका ध्यान खींचा। हम बात कर रहे हैं Murae Organisor की, जिसने वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) की पहली तिमाहीके नतीजे घोषित किए। इसके बाद शेयर में हल्की बढ़त देखने को मिली। कंपनी के नतीजे दिखाते हैं कि उसने घाटे से उबरकर मुनाफे में शानदार वापसी की है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

दिलचस्प बात ये रही कि आज भारतीय शेयर बाजार कमजोर रहा। Sensex और Nifty दोनों में करीब 0.85% की गिरावट आई। इसकी बड़ी वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पॉवेल का जैक्सन होल सिम्पोजियम में होने वाला भाषण था। इसके बावजूद Murae Organisor का शेयर हरे निशान में रहा।

जून 2025 तिमाही (Q1 FY26) में कंपनी ने ₹743.56 लाख का नेट प्रॉफिट कमाया। जबकि पिछले साल इसी तिमाही (Q1 FY25) में इसे ₹24.33 लाख का घाटा हुआ था। यानी एक साल के भीतर ही कंपनी ने जबरदस्त पलटवार किया और मुनाफे की पटरी पर लौट आई।

कंपनी की कमाईमें भी इस बार जोरदार उछाल आया। Q1 FY26 में कंपनी का रेवेन्यू ₹398.66 लाख रहा, जो पिछले साल के सिर्फ ₹23.17 लाख से करीब 1,620% ज्यादा है। हालांकि, मार्च 2025 (पिछली तिमाही) में जो ₹51,553 लाख की कमाई हुई थी, उसके मुकाबले इस बार रेवेन्यू कम रहा।

इस तिमाही में कंपनी का कुल खर्च ₹305.01 लाख रहा। यह पिछले साल की तुलना में भले ही ज्यादा है (Q1 FY25 में ₹47.50 लाख), लेकिन पिछली तिमाही (Q4 FY25) के मुकाबले काफी कम है, जब खर्च ₹51,164.13 लाख तक पहुंच गया था। इसका मतलब है कि कंपनी ने अपने खर्चों पर बेहतर नियंत्रण किया है।

आज के ट्रेडिंग सेशन में पैनी स्टॉक Murae Organisor ने दिन की शुरुआत ₹0.59 पर की, जो इसका दिन का हाई भी रहा। दिन में यह ₹0.58 तक गिरा, लेकिन पिछले क्लोजिंग प्राइस ₹0.57 से नीचे नहीं गया। कंपनी के शेयर का 52-वीक लो ₹0.47 और 52-वीक हाई ₹1.28 रहा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Aug 22, 2025