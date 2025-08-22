scorecardresearch
Dividend Stock: डिविडेंड की खुशखबरी से भागा शेयर, 5 साल में दिया 270% रिटर्न

आज के ट्रेडिंग सेशन में Communications and Retail के शेयर 7 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। बता दें कि आज कंपनी के डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है।

Priyanka Kumari
Delhi,UPDATED: Aug 22, 2025 11:59 IST
Dividend: Josts Engineering Company Ltd would turn ex-rights, while Chandrima Mercantiles Ltd would turn ex-split from a face value of Rs 10 into shares with face value of Re 1.

शेयर बाजार में स्मॉल-कैप कंपनी भाटिया कम्युनिकेशंस एंड रिटेल (Bhatia Communications & Retail India Ltd.) सुर्खियों में है। 22 अगस्त को कंपनी का शेयर 7% उछल गया क्योंकि इसी दिन कंपनी ने FY26 का पहला इंटरिम डिविडेंड (Interim Dividend) घोषित किया और इसे लेकर रिकॉर्ड डेट तय की गई।

कंपनी ने ₹1 के फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹0.01 का डिविडेंड घोषित किया है। यह कंपनी का पहला इंटरिम डिविडेंड है, जिसने निवेशकों में खासा उत्साह पैदा किया है। डिविडेंड असल में कंपनी के मुनाफे का एक हिस्सा होता है, जो शेयरधारकों को उनके निवेश के इनाम के तौर पर दिया जाता है।

डिविडेंड की घोषणा का असर शेयर पर साफ नजर आया। स्टॉक इंट्रा-डे में चढ़कर ₹29.73 तक पहुंच गया, जो दिन का उच्च स्तर था। लगातार पांचवें कारोबारी दिन यह शेयर बढ़त के साथ बंद हुआ और इस दौरान इसमें कुल 23% की तेजी देखी गई। हालांकि, यह अभी भी अपने 52 हफ्तों के हाई ₹36 से नीचे है, लेकिन मई 2025 में बने लो ₹21.20 से काफी तेजी से उभरा है।

भाटिया कम्युनिकेशंस एंड रिटेल ने लंबे समय से निवेश करने वालों को शानदार रिटर्न दिया है। पिछले पांच साल में इसने 270% तक का रिटर्न दिया है और मल्टीबैगर साबित हुआ है। पिछले एक साल में भी यह शेयर 22% ऊपर चढ़ा है। खासकर अगस्त महीना शानदार रहा है, जिसमें स्टॉक 28.5% बढ़ा है। हालांकि इससे पहले के महीनों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला था।

2008 में स्थापित और सूरत (Surat) में मुख्यालय वाली यह कंपनी मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल-होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है। कंपनी मोबाइल हैंडसेट्स, टैबलेट्स, डेटा कार्ड्स, मोबाइल एक्सेसरीज और स्मार्ट टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, माइक्रोवेव जैसे होम अप्लायंसेज भी बेचती है। इसके नेटवर्क में रिटेल और फ्रेंचाइज स्टोर्स शामिल हैं।

कंपनी के पास एप्पल (Apple), सैमसंग (Samsung), ओप्पो (Oppo), वीवो (Vivo), जियो (Jio), रियलमी (Realme), रेडमी (Redmi), नोकिया (Nokia) जैसी दिग्गज ब्रांड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Aug 22, 2025