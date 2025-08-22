scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारअगले 2 हफ्तों के लिए धमाकेदार शेयर,ब्रोकिंग एक्सपर्ट ने दी सिप्ला से लेकर बिड़ला कैपिटल को खरीदने की सलाह; जानें टारगेट प्राइस

अगले 2 हफ्तों के लिए धमाकेदार शेयर,ब्रोकिंग एक्सपर्ट ने दी सिप्ला से लेकर बिड़ला कैपिटल को खरीदने की सलाह; जानें टारगेट प्राइस

अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। ब्रोकरेज फर्म ने शॉर्ट टर्म के लिए तीन स्टॉ़क को खरीदने की सलाह दी है। आइए, इन स्टॉक के बारे में जानते हैं।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Aug 22, 2025 11:28 IST
Stock to buy
Stock to buy

भारत के शेयर बाजार (Indian Stock Market) में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। 21 अगस्त को बेंचमार्क इंडेक्स छठे दिन भी बढ़त के साथ बंद हुए। आज शेयर बाजार उतार-चढ़ाव के साथ ट्रेड कर रहा है।

जीएसटी (GST Reforms) से जुड़े सुधार और एसएंडपी (S&P Upgrade) का रेटिंग अपग्रेड शेयर बाजार की तेजी को सहारा दे रहे हैं। हालांकि, अमेरिका में ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी और बाजार का ज्यादा वैल्यूएशन अभी भी रिस्क बने हुए हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

अब सबकी निगाहें जैक्सन होल (Jackson Hole Symposium) में यूएस फेड चेयर जेरोम पॉवेल (Jerome Powell) के भाषण पर टिकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि वे सितंबर में ब्याज दरों में कटौती के संकेत दे सकते हैं।

रिलिगेयर ब्रोकिंग के एसवीपी रिसर्च, अजीत मिश्रा (Ajit Mishra) का मानना है कि इस समय बाजार में सेक्टर-वाइज मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स को इंडेक्स पर बड़े दांव लगाने के बजाय स्टॉक-स्पेसिफिक अप्रोच अपनानी चाहिए। उन्होंने अगले एक से दो हफ्तों के लिए तीन शेयर सुझाए हैं जिनका टेक्निकल सेटअप मजबूत है।

सिप्ला (Cipla)

टारगेट प्राइस: ₹1,720

स्टॉपलॉस: ₹1,530

सिप्ला लंबे समय से कंसोलिडेशन में था और अब इसमें ब्रेकआउट दिख रहा है। अगर यह तेजी बनी रहती है तो स्टॉक पहले 1,610–1,640 तक जा सकता है और उसके बाद 1,730 तक पहुंचने की क्षमता रखता है।

इंडियन होटल्स (The Indian Hotels Company)

टारगेट प्राइस: ₹865

स्टॉपलॉस: ₹760

हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में तेजी दिख रही है और इंडियन होटल्स इसका फायदा उठा रहा है। स्टॉक त्रिकोण पैटर्न (Triangle Pattern) से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिलने पर यह आसानी से 900 रुपये तक जा सकता है।

आदित्य बिड़ला कैपिटल (Aditya Birla Capital)

टारगेट प्राइस: ₹318

स्टॉपलॉस: ₹278

कंपनी लगातार अपट्रेंड में है और टेक्निकल चार्ट्स पर मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। 290 के ऊपर ब्रेकआउट ने इस स्टॉक में नई तेजी शुरू की है और यह शॉर्ट टर्म में 318–330 रुपये तक पहुंच सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Aug 22, 2025