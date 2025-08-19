280% रिटर्न देने वाला शेयर जल्द देगा डिविडेंड का तोहफा, शेयर का भाव ₹400 से कम

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार280% रिटर्न देने वाला शेयर जल्द देगा डिविडेंड का तोहफा, शेयर का भाव ₹400 से कम

स्टॉक मार्केट में पेनी स्टॉक Krishival Foods Limited के शेयर फोकस में है। दरअसल, कंपनी जल्द डिविडेंड पर बड़ा फैसला ले सकती है। बता दें कि कंपनी के शेयर ने 280 फीसदी का रिटर्न दिया है।

Priyanka Kumari
Delhi,UPDATED: Aug 19, 2025 11:26 IST
Penny Stock
Penny Stock

19 अगस्त के ट्रेडिंग सेशन में फूड कंपनी Krishival Foods Limited के शेयर में हल्की तेजी आई। आज कंपनी का शेयर 0.7% बढ़कर ₹391.25 प्रति शेयर पर आ गया, जबकि पिछला क्लोजिंग प्राइस ₹388.50 था।

बता दें कि स्टॉक का 52-वीक हाई ₹435.50 और 52-वीक लो ₹355 है। इसका मतलब है कि शेयर अभी भी अपने निचले स्तर से करीब 10% ऊपर चल रहा है।

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी ने की नई नियुक्ति

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी की बोर्ड मीटिंग 25 अगस्त 2025 को होगी। इस बैठक में डिविडेंड और रिकॉर्ड डेट पर फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा बैठक में सबसे पहले श्री सुजीत सुधाकर बांगड़ को चेयरपर्सन और Whole Time Director नियुक्त किया है। इसी तरह, श्री हृषिकेश मोरेश्वर बहेकर को बोर्ड Non-Executive Independent Director के रूप में करेगा।

क्या करती है कंपनी?

Krishival Foods Limited की शुरुआत साल 2014 में हुई थी। यह कंपनी आज प्रोसेस्ड नट्स और ड्राई फ्रूट्स के बिजनेस में जानी-पहचानी है। इसके प्रोडक्ट्स Krishival Nuts ब्रांड के तहत मिलते हैं। इसमें काजू, बादाम, पिस्ता, अंजीर और कॉम्बो पैक्स शामिल हैं।

हाल ही में कंपनी ने Melt ‘N’ Mellow Foods Pvt Ltd में 52.94% हिस्सेदारी खरीदी है। इससे कंपनी अब सिर्फ नट्स और ड्राई फ्रूट्स तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि फूड एंड बेवरेज सेक्टर में भी अपनी एंट्री करेगी। इस कदम से कंपनी को नए ब्रांड्स और बड़ा डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क हासिल होगा।

कैसी है कंपनी के तिमाही नतीजे

चालू कारोबारी साल की पहली तिमाही में कंपनी की नेट सेल्स 70% बढ़कर ₹49.52 करोड़ पहुंच गई, जबकि पिछले साल यह ₹29.20 करोड़ थी। इसी तरह, कंपनी का नेट प्रॉफिट 31% बढ़कर ₹4.40 करोड़ हो गया, जो पिछले साल ₹3.35 करोड़ था। पिछले पूरे वित्त वर्ष (FY25) में कंपनी ने कुल ₹202 करोड़ सेल्स और ₹14 करोड़ प्रॉफिट कमाया था।

शेयर की परफॉर्मेंस

कंपनी का मार्केट कैप ₹870 करोड़ से ज्यादा है। इसके शेयर का पीई रेशियो 64x है, रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) 11% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉइड (ROCE) 15% है। कंपनी की प्रमोटर Aparna Arun Morale के पास 34.48% हिस्सेदारी है।

पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर में 2 फीसदी की गिरावट आई। वहीं, साल 2025 में अब तक स्टॉक ने 55 फीसदी का रिटर्न दिया है। शेयर ने एक साल में 72 फीसदी का रिटर्न दिया है। इसी तरह पांच साल में 289 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Aug 19, 2025