सरकारी कंपनी से मिला ऑर्डर तो चढ़ा अनिल अंबानी का शेयर, रिलायंस की इस कंपनी के स्टॉक में आई 4% की तेजी

आज शेयर बाजार में अनिल अंबानी की कंपनी के शेयर (Anil Ambani Share) फोकस में है। बाजार खुलते ही रिलायंस इन्फ्रा के स्टॉक (Reliamce Infra Share) 4 फीसदी चढ़ गए।

स्टॉक में क्यों आई तेजी?

शेयर में आई तेजी के पीछे की वजह नया ऑर्डर है। स्टॉक एक्सचेंज से मिली जानकारी के अनुसार रिलायंस इन्फ्रा को NHPC से LOA से मिला है। कंपनी को यह LOA 390 MW इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (ISTS) के मिला है। यह सिस्टम सोलर पावर प्रोजेक्ट से कनेक्ट है।

इस प्रोजेक्ट का टैरिफ ₹3.13 प्रति यूनिट (kWh) तय हुआ है। खास बात यह है कि इस टेंडर में 15 कंपनियों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 14 क्वालिफाई हुईं और ई-रिवर्स ऑक्शन में रिलायंस इन्फ्रा ने यह डील अपने नाम कर ली। कंपनी के मुताबिक यह टेंडर करीब चार गुना ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था।

रिलायंस इन्फ्रा का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद उसकी क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। इससे कंपनी के पोर्टफोलियो में 700 MWp सोलर डीसी कैपेसिटी और 780 MWhr बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कैपेसिटी जुड़ जाएगी। इससे कंपनी न्यू एनर्जी सॉल्यूशंस सेक्टर में और मजबूत हो जाएगी।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (Reliance Infrastructure Share Price Performance)

पिछले एक महीने में रिलायंस इन्फ्रा के शेयर में 31 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि, बीते 3 महीने में स्टॉक में 4 फीसदी की तेजी आई है। YTD के आधार पर 2025 में अभी तक स्टॉक में निकल 16 फीसदी की तेजी आई है।

शेयर ने एक साल में 19 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, पांच साल में स्टॉक ने 735 फीसदी का रिटर्न दिया है। इसका मतलब है कि अगर किसी ने पांच साल में 50 हजार रुपये का इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू लाखों में होती।