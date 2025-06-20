इस छुटकू शेयर ने कर दिया कमाल, कुछ घंटो में दिया 1600% रिटर्न; 1 लाख बना 16 लाख से ज्यादा

शेयर बाजार में चमत्कार हर दिन नहीं होते, लेकिन जब होते हैं तो कई निवेशकों की किस्मत रातों-रात बदल जाती है। ऐसा ही एक कमाल इंडोसोलर लिमिटेड (Indosolar Limited) ने किया है। कभी एक सस्ता सा पेनी स्टॉक माने जाने वाला यह शेयर अब निवेशकों के लिए करोड़ों की सौगात बन चुका है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

एक दिन में 1685% का रिटर्न

18 जून 2025 (बुधवार) तक इंडोसोलर लिमिटेड का शेयर सिर्फ ₹9.71 पर ट्रेड हो रहा था। वहीं, गुरुवार को शेयर का प्राइस सीधे उछलकर ₹165.06 हो गया। थोड़ी देर बाद शेयर ₹173.31 तक पहुंच गया। NSE और BSE दोनों पर इस शेयर में 5% का अपर सर्किट लग गया। इस तरह इंडोसोलर लिमिटेड के शेयर ने सिर्फ 24 घंटे में 1685% का जोरदार रिटर्न दिया। बता दें कि इंडोसोलर लिमिटेड के शेयर में आज भी अपर सर्किट लगा है। स्टॉक का प्राइस अब ₹181.97 प्रति शेयर हो गया है।

1 लाख को बनाया ₹17.85 लाख

अगर किसी निवेशक ने बुधवार को इस शेयर में 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो गुरुवार को ही उसके निवेश की वैल्यू 17.85 लाख हो जाती। वहीं, शुक्रवारी यानी आज स्टॉक की वैल्यू 18 लाख से ज्यादा हो जाती।

अब सोचिए, अगर किसी ने बुधवार को इस शेयर में सिर्फ 1 लाख रुपये का निवेश किया होता, तो गुरुवार को उसका वैल्यू सीधा ₹17.85 लाख हो जाता। यानी रातोंरात किसी की किस्मत चमक सकती थी।

T ग्रुप में रखा गया शेयर

यह शेयर अब 'वारी इंडो' नाम से 'T ग्रुप' में ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि फिलहाल इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग की परमिशन नहीं है। निवेशक इस शेयर को एक ही दिन में खरीद और बिक्री नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक अपने शुरुआती 10 ट्रेडिंग सेशन्स तक केवल अपर सर्किट में ही रहेगा।

तीन साल बाद फिर से हुई ट्रेडिंग

BSE के आंकड़ों के अनुसार, इंडोसोलर के शेयर की ट्रेडिंग जून 2022 से बंद थी। आखिरी बार जब यह 24 जून 2022 को ट्रेड हुआ था, तब इसका रेट सिर्फ ₹3.21 था। अब जब यह दोबारा खुला है, तो इसने निवेशकों को जबरदस्त फायदा दे दिया है।

दिवालिया से बची कंपनी

इंडोसोलर लिमिटेड को अक्टूबर 2018 में भारी घाटे और कर्ज की वजह से IBC के तहत दिवालिया घोषित कर दिया गया था। लेकिन बाद में वारी एनर्जी (Waaree Energies) ने इसे खरीद लिया और फिर से इसे खड़ा किया। 2024 में जहां कंपनी को ₹15.44 करोड़ का घाटा हुआ था, वहीं 2025 में कंपनी ने ₹55 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया।

advertisement

शेयरहोल्डिंग में भी बड़ा बदलाव

वारी एनर्जी के पास 31 मार्च 2025 तक कंपनी के 96.15% शेयर थे। लेकिन SEBI के नियमों के मुताबिक, किसी भी कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 75% से ज्यादा नहीं हो सकती। इसी वजह से हाल ही में कंपनी ने 1.15% हिस्सेदारी यानी 4.76 लाख शेयर, ₹10 प्रति शेयर के भाव से ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत बेचे।

स्टॉक एक्सचेंज से मिली जानकारी के अनुसार अब रिटेल निवेशकों के पास 3.29% हिस्सेदारी यानी करीब 13.69 लाख शेयर हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा और HUFs के पास भी थोड़ी हिस्सेदारी है।