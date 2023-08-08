Paytm के शेयर पर होगी आज नजर, PwC ने ऑडिटर पद से दिया इस्तीफा
PwC को 2021-22 से 2025-26 तक पांच साल की अवधि के लिए ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया गया था. हालांकि ऑडिट फर्म ने कहा कि उसका इस्तीफा होल्डिंग कंपनी स्तर पर ऑडिटरों में बदलाव के बाद आया है।
पेमेंट एग्रीगेटर Paytm ने फाइलिंग में जानकारी दी है कि प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (PwC) इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज (PPSL) के ऑडिटर के पद से इस्तीफा दे दिया है। बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने कहा कि प्राइस वॉटरहाउस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 07 अगस्त 2023 से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह एस.आर. बाटलीबोई एंड एसोसिएट्स एलएलपी (S.R. Batliboi & Associates LLP) को नियुक्त किया गया है। अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं कि PwC ने ऑडिटर पद से इस्तीफा क्यों दिया है। पेटीएम ने PwC को पांच साल के लिए नियुक्त किया था।
इससे पहले कल आई एक खबर में कहा गया था कि विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है।