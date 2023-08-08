scorecardresearch
Paytm के शेयर पर होगी आज नजर, PwC ने ऑडिटर पद से दिया इस्तीफा

PwC को 2021-22 से 2025-26 तक पांच साल की अवधि के लिए ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया गया था. हालांकि ऑडिट फर्म ने कहा कि उसका इस्तीफा होल्डिंग कंपनी स्तर पर ऑडिटरों में बदलाव के बाद आया है।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Aug 8, 2023 09:13 IST
Paytm के शेयर पर होगी आज नजर

पेमेंट एग्रीगेटर Paytm ने फाइलिंग में जानकारी दी है कि प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (PwC) इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज (PPSL) के ऑडिटर के पद से इस्तीफा दे दिया है। बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने कहा कि प्राइस वॉटरहाउस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 07 अगस्त 2023 से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह एस.आर. बाटलीबोई एंड एसोसिएट्स एलएलपी (S.R. Batliboi & Associates LLP) को नियुक्त किया गया है। अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं कि PwC ने ऑडिटर पद से इस्तीफा क्यों दिया है। पेटीएम ने PwC को पांच साल के लिए नियुक्त किया था।

Also Read: विजय शेखर शर्मा Paytm में बढ़ाएंगे हिस्सा

PwC को 2021-22 से 2025-26 तक पांच साल की अवधि के लिए ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया गया था. हालांकि ऑडिट फर्म ने कहा कि उसका इस्तीफा होल्डिंग कंपनी स्तर पर ऑडिटरों में बदलाव के बाद आया है।

इससे पहले कल आई एक खबर में कहा गया था कि विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
