विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम में बढ़ाएंगे हिस्सा

विजय शेखर शर्मा एंटफिन होल्डिंग्स से पेटीएम में 10.30% हिस्सेदारी खरीदेंगे

पेटीएम के संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने सोमवार को ऑफ-मार्केट ट्रांसफर के माध्यम से नीदरलैंड स्थित एंटफिन होल्डिंग्स बीवी से पेटीएम में 10.30 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक समझौता किया। कंपनी की एक विज्ञप्ति के अनुसार, लेन-देन पूरा होने पर, पेटीएम में शर्मा की हिस्सेदारी बढ़कर 19.42 प्रतिशत हो जाएगी जबकि एंटफिन की हिस्सेदारी घटकर 13.5 प्रतिशत हो जाएगी।

(अधिक जानकारी जल्द ही जोड़ी जाएगी)