Newsकारोबारविजय शेखर शर्मा Paytm में बढ़ाएंगे हिस्सा

कंपनी की एक विज्ञप्ति के अनुसार, लेन-देन पूरा होने पर, पेटीएम में शर्मा की हिस्सेदारी बढ़कर 19.42 प्रतिशत हो जाएगी जबकि एंटफिन की हिस्सेदारी घटकर 13.5 प्रतिशत हो जाएगी।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 7, 2023 10:08 IST
विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम में बढ़ाएंगे हिस्सा
विजय शेखर शर्मा एंटफिन होल्डिंग्स से पेटीएम में 10.30% हिस्सेदारी खरीदेंगे

पेटीएम के संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने सोमवार को ऑफ-मार्केट ट्रांसफर के माध्यम से नीदरलैंड स्थित एंटफिन होल्डिंग्स बीवी से पेटीएम में 10.30 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक समझौता किया। कंपनी की एक विज्ञप्ति के अनुसार, लेन-देन पूरा होने पर, पेटीएम में शर्मा की हिस्सेदारी बढ़कर 19.42 प्रतिशत हो जाएगी जबकि एंटफिन की हिस्सेदारी घटकर 13.5 प्रतिशत हो जाएगी।

(अधिक जानकारी जल्द ही जोड़ी जाएगी)

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Aug 7, 2023