Paytm के शेयरों में 10% का उछाल

Paytm के शेयरों में 10% का उछाल

मैक्वेरी ने पेटीएम पर 'अंडरपरफॉर्म' रेटिंग बरकरार रखी है, जिसका लक्ष्य मूल्य 275 रुपये है, जो स्टॉक में 25% की संभावित गिरावट का संकेत देता है। ब्रोकरेज ने मार्च 2024 तिमाही को चुनौतीपूर्ण माना है और अनुमान लगाया है कि जून 2024 तिमाही कंपनी के लिए और भी कठिन होगी।

BT बाज़ार डेस्क
Jun 7, 2024 17:57 IST
वन97 कम्युनिकेशन लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार को कारोबारी सत्र के दौरान लगभग 10% की बढ़ोतरी हुई
वन97 कम्युनिकेशन लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार को कारोबारी सत्र के दौरान लगभग 10% की बढ़ोतरी हुई

Paytm की मूल कंपनी ONE97 Communication Ltd के शेयरों में शुक्रवार को कारोबारी सत्र के दौरान लगभग 10% की बढ़ोतरी हुई। स्टॉक ऊपरी सर्किट सीमा के करीब पहुंच गया था, इससे पहले कि व्यापारियों ने कुछ मुनाफावसूली की, जिससे स्टॉक का लाभ कम हो गया। शुक्रवार को पेटीएम के शेयर 10% बढ़कर 381.30 रुपये पर पहुंच गए, जिससे कंपनी का बाजार पूंजीकरण 25,000 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया। पिछले कारोबारी सत्र में शेयर 346.55 रुपये पर बंद हुआ था। इस उछाल ने शेयर की कीमत को करीब एक महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया। सुबह 11 बजे तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में वन97 कम्युनिकेशंस के 2.08 लाख से अधिक शेयरों का कारोबार हुआ, जिनकी कीमत 7.61 करोड़ रुपये थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर पेटीएम के 45.31 लाख से अधिक इक्विटी शेयरों का आदान-प्रदान हुआ, जिनकी कीमत 166.76 करोड़ रुपये से अधिक थी।

Also Read: 4 जून को क्या आप शेयर बाजार की गिरावट का फायदा उठा पाएं, क्या हो गई दिक्कत?

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने पेटीएम के लिए सर्किट फ़िल्टर सीमा को 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया है। 31 जनवरी, 2024 तक, फिनटेक फ़र्म के पास 20% का सर्किट फ़िल्टर था। हालाँकि, कम सर्किट और बढ़ती अस्थिरता की एक श्रृंखला के कारण इसके सर्किट फ़िल्टर को संशोधित करके सिर्फ़ 5% कर दिया गया। 31 जनवरी को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आदेश के बाद से पेटीएम के शेयरों में भारी गिरावट आई है और इसका मूल्य आधा रह गया है। बैंकिंग नियामक ने पेटीएम को अपने परिचालन में नियामकीय कमियों और उल्लंघनों का हवाला देते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) कारोबार को बंद करने का निर्देश दिया। पेटीएम ने बताया कि मार्च 2024 तिमाही के उसके परिणाम अस्थायी व्यवधान से प्रभावित हुए। कंपनी ने मार्च 2024 तिमाही में 549.60 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध घाटा दर्ज किया, जबकि दिसंबर 2024 तिमाही में यह 219.80 करोड़ रुपये और मार्च 2023 तिमाही में 168.90 करोड़ रुपये था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jun 7, 2024
Jun 7, 2024