scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारPaytm Share: Paytm के शेयर 4% बढ़े, क्या है कारण?

Paytm Share: Paytm के शेयर 4% बढ़े, क्या है कारण?

मोतीलाल ओसवाल को उम्मीद है कि सितंबर 2023 तिमाही में योगदान मार्जिन और ऑपरेटिंग लीवरेज में सुधार के कारण पेटीएम की प्रॉफिटिबिलिटी बढ़ेगी।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 6, 2023 13:23 IST
पेटीएम के शेयर अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर 439.60 रुपये से लगभग 115% बढ़ गए हैं
पेटीएम के शेयर अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर 439.60 रुपये से लगभग 115% बढ़ गए हैं

Paytm की मूल कंपनी One97 Communication के शेयरों में शुक्रवार को शुरुआती कारोबारी सत्र के दौरान उछाल आया। शुरुआती कारोबारी सत्र के दौरान स्टॉक अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर से कुछ ही दूर था। पिछले तीन हफ्तों में फिनटेक प्लेटफॉर्म ऑपरेटर के शेयरों में 10 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी ने अभी तक Q2 बिजनेस अपडेट की घोषणा नहीं की है। शुरुआती सत्र में भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण पेटीएम के शेयरों में तेजी आई। सुबह 11 बजे तक बीएसई पर 3.45 लाख इक्विटी शेयरों का आदान-प्रदान हुआ।पेटीएम के शेयर अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर 439.60 रुपये से लगभग 115%  बढ़ गए हैं। साल 2022 में अब तक इस शेयर में 75 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई है, जबकि पिछले एक साल में इसमें करीब 35 फीसदी की तेजी आई है. मजबूत रिटर्न के बावजूद, स्टॉक अभी भी अपने इश्यू प्राइस 2,150 रुपये से 57 फीसदी नीचे है।

advertisement

Also Read: RBI: चौथी बार ब्याज दरें 6.5% पर बरकरार

मोतीलाल ओसवाल को उम्मीद है कि सितंबर 2023 तिमाही में योगदान मार्जिन और ऑपरेटिंग लीवरेज में सुधार के कारण पेटीएम की प्रॉफिटिबिलिटी बढ़ेगी। 

डिस्कलेमर: बिजनेस टुडे केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए शेयर बाजार समाचार प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। पाठकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

Paytm के शेयर
Paytm के शेयर

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 6, 2023