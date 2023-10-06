Paytm Share: Paytm के शेयर 4% बढ़े, क्या है कारण?

Paytm की मूल कंपनी One97 Communication के शेयरों में शुक्रवार को शुरुआती कारोबारी सत्र के दौरान उछाल आया। शुरुआती कारोबारी सत्र के दौरान स्टॉक अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर से कुछ ही दूर था। पिछले तीन हफ्तों में फिनटेक प्लेटफॉर्म ऑपरेटर के शेयरों में 10 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी ने अभी तक Q2 बिजनेस अपडेट की घोषणा नहीं की है। शुरुआती सत्र में भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण पेटीएम के शेयरों में तेजी आई। सुबह 11 बजे तक बीएसई पर 3.45 लाख इक्विटी शेयरों का आदान-प्रदान हुआ।पेटीएम के शेयर अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर 439.60 रुपये से लगभग 115% बढ़ गए हैं। साल 2022 में अब तक इस शेयर में 75 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई है, जबकि पिछले एक साल में इसमें करीब 35 फीसदी की तेजी आई है. मजबूत रिटर्न के बावजूद, स्टॉक अभी भी अपने इश्यू प्राइस 2,150 रुपये से 57 फीसदी नीचे है।

मोतीलाल ओसवाल को उम्मीद है कि सितंबर 2023 तिमाही में योगदान मार्जिन और ऑपरेटिंग लीवरेज में सुधार के कारण पेटीएम की प्रॉफिटिबिलिटी बढ़ेगी।

