ऑटो सेक्टर से जुड़ी इस स्मॉलकैप कंपनी ने शेयरधारकों से मांगी अहम मंजूरी! शेयर में हलचल - Details

Auto Stock: बजाज, कावासाकी, होंडा, टीवीएस, महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स, रॉयल एनफील्ड सहित अन्य कंपनियों को ऑटो पार्ट्स सप्लाई करने वाली कंपनी, पावना इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Pavna Industries Limited) ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है।

दोपहर 12:53 बजे तक स्टॉक एनएसई पर 0.29% या 0.05 रुपये गिरकर 17.48 रुपये पर कारोबार कर रहा था। कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट फाइलिंग में बताया कि उसने कंपनी के सदस्यों से केवल रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से कुछ प्रस्तावों को मंजूरी देने का आग्रह किया है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

इनमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 के तहत लोन, गारंटी या सुरक्षा देने के लिए बोर्ड को अधिकार देना, धारा 186 के तहत लोन, गारंटी, सुरक्षा या निवेश से जुड़े अधिकार देना, रिलेटेड पार्टी के साथ लेन-देन में किए गए महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी देना और नए महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन को मंजूरी देना शामिल है।

कंपनी ने बताया कि रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 (शनिवार) सुबह 9 बजे से शुरू होकर 1 मार्च 2026 (रविवार) शाम 5 बजे तक चलेगी।

फिलहाल इस कंपनी का मार्केट कैप 244.60 करोड़ रुपये है। इसका 52 Week High 55.15 रुपये है जो शेयर ने 6 फरवरी 2025 को बनाया था और इसका 52 Week Low 16.50 रुपये है जो स्टॉक ने 22 जनवरी 2026 को टच किया था।

पावना इंडस्ट्रीज के बारे में

पावना इंडस्ट्रीज लिमिटेड की शुरुआत 19 अप्रैल 1994 को हुई थी। यह कंपनी अलग-अलग तरह के वाहनों के लिए भरोसेमंद और बेहतरीन क्वालिटी के ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाने का काम करती है।

कंपनी के ग्राहक देश की जानी-मानी OEMs (Original Equipment Manufacturers) हैं, जो पैसेंजर व्हीकल, टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, हेवी और लाइट कमर्शियल व्हीकल, और ऑफ-रोड व्हीकल जैसे सेगमेंट में काम करती हैं।

कंपनी के क्लाइंट की बात करें तो इनमें बजाज, कावासाकी, होंडा, टीवीएस, महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स, रॉयल एनफील्ड, अशोक लीलैंड, महिंद्रा व्हील्स, आयशर मोटर्स, टॉर्क मोटर्स, रिवोल्ट, महिंद्रा इलेक्ट्रिक और कई दूसरी बड़ी कंपनियां शामिल हैं।