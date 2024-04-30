Patanjali Foods के शेयरों में आज 4% की गिरावट

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारPatanjali Foods के शेयरों में आज 4% की गिरावट

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 30, 2024 15:17 IST
पतंजलि फूड्स लिमिटेड के शेयरों में मंगलवार के कारोबार में 4% की गिरावट देखी गई

Patanjali Foods Limited के शेयरों में मंगलवार के कारोबार में 4% की गिरावट देखी गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद, इसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण और प्रमोटर बाबा रामदेव के खिलाफ दायर मामले की आज सुनवाई की। मार्च तिमाही के अंत में पतंजलि आयुर्वेद के पास पतंजलि फूड्स में 32.37 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। आचार्य बालकृष्ण भी पतंजलि फूड्स के प्रमोटर हैं। बीएसई पर शेयर 4.05 प्रतिशत गिरकर 1,500.05 रुपये के निचले स्तर पर पहुंच गया।

रिपोर्ट के अनुसार

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, जब अदालत ने विज्ञापन की मूल प्रति मांगी तो कंपनी द्वारा विज्ञापन की ई-कॉपी प्रस्तुत करने पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कंपनी को फटकार लगाते हुए कहा, "यह अनुपालन नहीं है।" पतंजलि फूड्स खाद्य तेल और FMCG उत्पाद बेचता है। यह पाम ऑयल प्लांटेशन और विंड मिल में भी लगा हुआ है। इसने हाल ही में सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उसके नियमित व्यावसायिक संचालन पर कोई असर नहीं पड़ता है।

शेयर में गिरावट

शेयर में गिरावट इसलिए भी आई क्योंकि ऐसी खबरें थीं कि उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी द्वारा बनाए गए 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। इसके अलावा, पतंजलि फूड्स को हाल ही में जीएसटी खुफिया विभाग से कारण बताओ नोटिस मिला है। यह नोटिस 27.46 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में था। जीएसटी विभाग ने कंपनी से पूछा है कि उससे क्रेडिट क्यों न वसूला जाए।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Abhishek
Apr 30, 2024