Patanjali Foods के शेयरों में आज 4% की गिरावट

Patanjali Foods Limited के शेयरों में मंगलवार के कारोबार में 4% की गिरावट देखी गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद, इसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण और प्रमोटर बाबा रामदेव के खिलाफ दायर मामले की आज सुनवाई की। मार्च तिमाही के अंत में पतंजलि आयुर्वेद के पास पतंजलि फूड्स में 32.37 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। आचार्य बालकृष्ण भी पतंजलि फूड्स के प्रमोटर हैं। बीएसई पर शेयर 4.05 प्रतिशत गिरकर 1,500.05 रुपये के निचले स्तर पर पहुंच गया।

advertisement

Also Read: BHEL Share Price: लगातार चौथे सत्र में 52-सप्ताह का हाई

रिपोर्ट के अनुसार

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, जब अदालत ने विज्ञापन की मूल प्रति मांगी तो कंपनी द्वारा विज्ञापन की ई-कॉपी प्रस्तुत करने पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कंपनी को फटकार लगाते हुए कहा, "यह अनुपालन नहीं है।" पतंजलि फूड्स खाद्य तेल और FMCG उत्पाद बेचता है। यह पाम ऑयल प्लांटेशन और विंड मिल में भी लगा हुआ है। इसने हाल ही में सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उसके नियमित व्यावसायिक संचालन पर कोई असर नहीं पड़ता है।

शेयर में गिरावट

शेयर में गिरावट इसलिए भी आई क्योंकि ऐसी खबरें थीं कि उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी द्वारा बनाए गए 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। इसके अलावा, पतंजलि फूड्स को हाल ही में जीएसटी खुफिया विभाग से कारण बताओ नोटिस मिला है। यह नोटिस 27.46 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में था। जीएसटी विभाग ने कंपनी से पूछा है कि उससे क्रेडिट क्यों न वसूला जाए।