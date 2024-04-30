scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारBHEL Share Price: लगातार चौथे सत्र में 52-सप्ताह का हाई

BHEL Share Price: लगातार चौथे सत्र में 52-सप्ताह का हाई

बीएचईएल भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और विनिर्माण कंपनियों में से एक है, जो अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए 180 से अधिक उत्पादों की पेशकश के साथ उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, परीक्षण, कमीशनिंग और सर्विसिंग में लगी हुई है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Apr 30, 2024 12:22 IST
BHEL के शेयरों ने आज चौथे सीधे सत्र के लिए अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर को छुआ
BHEL के शेयरों ने आज चौथे सीधे सत्र के लिए अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर को छुआ

मल्टीबैगर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) के शेयरों ने आज चौथे सीधे सत्र के लिए अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर को छुआ, क्योंकि ब्रोकरेज नुवामा ने अपने नोट में कहा कि इस पीएसयू स्टॉक को लार्जकैप श्रेणी में शामिल किया जा सकता है।

बीएसई पर बीएचईएल का शेयर

advertisement

बीएसई पर बीएचईएल का शेयर 2.87% बढ़कर 284.75 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जबकि पिछले बंद भाव 276.80 रुपये था। कंपनी के कुल 4.29 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 12.51 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। 29 मई, 2023 को शेयर 52-सप्ताह के निचले स्तर 77.20 रुपये पर आ गया।

Also Read: BSE Share Latest News: बीएसई के शेयरों में 18% से अधिक की गिरावट क्यों आई?

पीएसयू स्टॉक

पीएसयू स्टॉक एक साल में 256% बढ़ा है और 2024 में 40.76% की बढ़त हासिल करेगा। मल्टीबैगर स्टॉक ओवरबॉट ज़ोन में ट्रेड कर रहा है, जो BHEL स्टॉक के रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) का संकेत देता है जो 70.3 पर है। BHEL के शेयर 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। बिजली उपकरण निर्माता कंपनी का बाजार पूंजीकरण 97,236 करोड़ रुपये हो गया।

शोध विश्लेषक

एंजेल वन के वरिष्ठ शोध विश्लेषक ओशो कृष्णन ने कहा, "BHEL में शानदार तेजी देखने को मिल रही है, जो अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर के आसपास है। पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में शेयर में जोरदार तेजी आई है, क्योंकि इसने पिछले स्विंग हाई को पार कर लिया है। स्तरों के मोर्चे पर, 265-260 रुपये का क्षेत्र किसी भी अल्पकालिक झटके को कम करने में सहायक हो सकता है, जबकि 255-250 रुपये के उपक्षेत्र के आसपास मजबूत समर्थन है। उच्च स्तर पर, 284-285 रुपये का क्षेत्र लचीलापन दिखाने की संभावना है, और एक स्थायी सफलता ही काउंटर में रैली के अगले चरण को गति दे सकती है।"

टिप्स2ट्रेड्स

टिप्स2ट्रेड्स के अभिजीत ने कहा, "बीएचईएल के शेयर की कीमत मंदी की ओर है और 282 रुपये पर मजबूत प्रतिरोध के साथ थोड़ा अधिक खरीदा गया है। निवेशकों को मुनाफावसूली करते रहना चाहिए, क्योंकि 271 रुपये के समर्थन से नीचे दैनिक बंद होने से निकट भविष्य में 246 रुपये तक की गिरावट हो सकती है।"

मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह

मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह ने कहा, "पिछले दो से तीन वर्षों में शेयर ने स्पष्ट रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है, क्योंकि ऑर्डर बुक की अच्छी संख्या के कारण इसमें तेजी जारी रहने की उम्मीद है। तकनीकी रूप से, शेयर ने त्रिकोण पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है और गति संकेतकों के साथ मिलकर शेयर के निकट भविष्य में 315 रुपये के स्तर को प्राप्त करने की उम्मीद है।"
बीएचईएल भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और विनिर्माण कंपनियों में से एक है, जो अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए 180 से अधिक उत्पादों की पेशकश के साथ उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, परीक्षण, कमीशनिंग और सर्विसिंग में लगी हुई है।

advertisement

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Apr 30, 2024