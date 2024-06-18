scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारParas Defence Share News: सिर्फ 3 सत्रों में 54% की बढ़त

Paras Defence Share News: सिर्फ 3 सत्रों में 54% की बढ़त

पारस डिफेंस मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के रक्षा और अंतरिक्ष इंजीनियरिंग उत्पादों और समाधानों के डिजाइन, विकास, निर्माण और परीक्षण में लगी हुई है। मार्च 2024 तक, प्रमोटरों के पास कंपनी में 58.94 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

New Delhi ,UPDATED: Jun 18, 2024 13:12 IST
पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयरों में मंगलवार के कारोबार में लगातार तीसरे सत्र में जोरदार तेजी जारी रही

Paras Defence and Space Technologies Limited के शेयरों में मंगलवार के कारोबार में लगातार तीसरे सत्र में जोरदार तेजी जारी रही। शेयर 18.86% उछलकर 1,375.50 रुपये पर पहुंच गया। इस कीमत पर, शेयर में केवल तीन कारोबारी दिनों में 53.58% की तेजी आई है। शेयर की कीमत में यह तेज उछाल एक बल्क डील रिपोर्ट के बीच आया है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (ADIA) ने शुक्रवार को बल्क डील के जरिए कंपनी में हिस्सेदारी हासिल कर ली है। आज के सत्र में भी काउंटर पर भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिला। पिछली बार करीब 4.74 लाख शेयरों का कारोबार हुआ था। यह आंकड़ा दो सप्ताह के औसत कारोबार 2.60 लाख शेयरों से अधिक था। काउंटर पर कारोबार 63.02 करोड़ रुपये रहा, जिससे बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) 5,229.91 करोड़ रुपये रहा।

केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा घोषणा

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा यह घोषणा किए जाने के बाद कि देश का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में सैन्य निर्यात को दोगुना करके 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाना है, अधिकांश रक्षा काउंटरों में वृद्धि हुई है।

तकनीकी सेटअप

तकनीकी सेटअप पर, काउंटर 5-दिन, 10-, 20-, 30-, 50-, 100-, 150-दिन और 200-दिन के सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) से ऊपर कारोबार कर रहा था। काउंटर का 14-दिन का सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) 84.62 पर आया। 30 से नीचे के स्तर को ओवरसोल्ड के रूप में परिभाषित किया जाता है जबकि 70 से ऊपर के मूल्य को ओवरबॉट माना जाता है। कंपनी के शेयर का मूल्य-से-इक्विटी (पी/ई) अनुपात 131.89 है, जबकि मूल्य-से-पुस्तक (पी/बी) मूल्य 10.10 है। प्रति शेयर आय (ईपीएस) 8.77 रही, जबकि इक्विटी पर रिटर्न 7.66 रहा।

एंजेल वन के वरिष्ठ शोध विश्लेषक

एंजेल वन के वरिष्ठ शोध विश्लेषक (तकनीकी एवं डेरिवेटिव) ओशो कृष्णन ने कहा कि मध्यम अवधि के दृष्टिकोण से, यह शेयर सकारात्मक लगता है और इसके अज्ञात क्षेत्र में उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि 1,100-1,000 रुपये को मजबूत समर्थन क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है।

रेलिगेयर ब्रोकिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष

रेलिगेयर ब्रोकिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (खुदरा अनुसंधान) रवि सिंह ने कहा, "इस शेयर में 1,450 रुपये का लक्ष्य हासिल करने की क्षमता है। इसमें 1,050 रुपये का सख्त स्टॉप लॉस रखें।"

पारस डिफेंस

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
