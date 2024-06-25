Allied Blenders & Distillers के IPO में आज से निवेश का मौका, 27 जून तक कर सकेंगे आवेदन

Allied Blenders & Distillers का IPO आज 25 जून से रिटेल निवेशकों के लिए ओपन हो गया है। रिटेल निवेशकों के पास IPO में 27 जून तक निवेश का मौका रहेगा। इस IPO के जरिए कंपनी का 1,500 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इस IPO में फ्रेश इश्यू के साथ ही ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है। इश्यू के तहत 1,000 करोड़ रुपए के फ्रेश इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, मौजूदा शेयरहोल्‍डर्स के 500 करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री OFS के तहत की जाएगी।

advertisement

मिनिमम ₹14,893 करने होंगे निवेश

इस इश्यू का प्राइस बैंड ₹267-₹281 तय किया है। रिटेल निवेशक मिनिमम एक लॉट यानी 53 शेयर्स के लिए बिडिंग कर सकते हैं। यदि आप IPO के अपर प्राइस बैंड ₹281 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं, तो इसके लिए ₹14,893 इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं, मैक्सिमम 13 लॉट यानी 689 शेयर्स के लिए रिटेल निवेशक अप्लाय कर सकते हैं। इसके लिए निवेशकों को अपर प्राइस बैंड के हिसाब से ₹193,609 इन्वेस्ट करने होंगे।

Also Read: Quant Mutual Fund की खबर ने बाजार में मचाई खलबली!

कर्ज चुकाने और कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करेगी पैसों का उपयोग

एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स IPO से आने वाले 720 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कर्ज चुकाने के लिए करेगी। इसके अलावा, बाकी पैसों का इस्तेमाल सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। दिसंबर 2023 तक कंपनी पर करीब 808 करोड़ रुपए का कर्ज था।

कंपनी के शराब से जुड़े 16 ब्रांडों के प्रोडक्ट

एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स, इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL) बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। कंपनी के पोर्टफोलिया में व्हिस्की, ब्रांडी, रम और वोदका के 16 ब्रांडों के प्रॉडक्ट हैं। इनमें ऑफिसर्स चॉइस व्हिस्की, स्टर्लिंग रिजर्व और ऑफिसर्स चॉइस ब्लू सहित अन्य ब्रांड शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को 1.6 करोड़ रुपए का प्रॉफिट

पूरे भारत में डिस्ट्री ब्यूशन नेटवर्क वाली मुंबई स्थित शराब कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 में 1.6 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.5% अधिक है। इसी अवधि के दौरान रेवेन्यू (एक्साइजड्यूटी को छोड़कर) 17.2% बढ़कर 3,146.6 करोड़ रुपए हो गया।