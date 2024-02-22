Online Share Trading: हाई रिटर्न के नाम से महिला से ठगे 1.92 करोड़ रुपये

scorecardresearch
आरोपियों ने न्यू पनवेल क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता को उसके निवेश पर उच्च रिटर्न दिलाने का वादा किया था। इसके बाद महिला को शेयरों की ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए शामिल किया था। साइबर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक गजानन कदम ने कहा कि महिला ने इसके बाद दिसंबर 2023 से आरोपी के निर्देशानुसार विभिन्न बैंक खातों में एक करोड़ 92 लाख 82 हजार 837 रुपये ट्रांसफर किए थे।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Feb 22, 2024 13:07 IST
शेयर मार्केट में निवेश कर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हासिल करने का लालच एक महिला को भारी पड़ गया
शेयर मार्केट में निवेश कर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हासिल करने का लालच एक महिला को भारी पड़ गया। आरोपियों ने Maharashtra की एक महिला से करीब दो करोड़ रुपये की ठगी की है। महिला ने आरोपियों के कहने पर शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए विभिन्न बैंक खातों में ये पैसे ट्रांसफर किए थे। मगर, अपने निवेश पर रिटर्न तो छोड़िए, उस महिला को अपनी रकम भी वापस नहीं मिली। 

महाराष्ट्र पुलिस

महाराष्ट्र पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि Navi Mumbai की 40 वर्षीय एक महिला से ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 1.92 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने नौ आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 

निवेश पर उच्च रिटर्न दिलाने का वादा

आरोपियों ने न्यू Panvel क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता को उसके निवेश पर उच्च रिटर्न दिलाने का वादा किया था। इसके बाद महिला को शेयरों की ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए शामिल किया था। साइबर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक गजानन कदम ने कहा कि महिला ने इसके बाद दिसंबर 2023 से आरोपी के निर्देशानुसार विभिन्न बैंक खातों में एक करोड़ 92 लाख 82 हजार 837 रुपये ट्रांसफर किए थे।

पुलिस में शिकायत दर्ज

मगर, बाद में वह एक भी पैसा वापस नहीं निकाल सकी। इसके बाद आरोपी महिला को गोल मोल जवाब देते रहे। आरोपियों के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मंगलवार को नौ लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), धारा 406 (विश्वासघात), धारा 34 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
