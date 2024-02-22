scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारPaytm के शेयरों में आज चार सत्रों के बाद गिरावट क्यों आई, जानिए क्यों

Paytm के शेयरों में आज चार सत्रों के बाद गिरावट क्यों आई, जानिए क्यों

चालू सत्र में बीएसई पर पेटीएम का मार्केट कैप गिरकर 25,494 करोड़ रुपये हो गया. कंपनी के कुल 13.92 लाख शेयरों में 54.48 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। 16 फरवरी, 2024 को स्टॉक गिरकर 52-सप्ताह के निचले स्तर 318.35 रुपये पर आ गया।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi ,UPDATED: Feb 22, 2024 12:54 IST
Paytm के शेयर आज चार सत्रों की बढ़त के बाद गिर गए
Paytm के शेयर आज चार सत्रों की बढ़त के बाद गिर गए

Paytm (वन97 कम्युनिकेशंस के रूप में सूचीबद्ध) के शेयर आज चार सत्रों की बढ़त के बाद गिर गए। पिछले चार सत्रों में 21% चढ़ने वाला स्टॉक आज 3.74% गिरकर 380.45 रुपये पर आ गया। स्टॉक में गिरावट विदेशी ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैक्स द्वारा स्टॉक को 'न्यूट्रल' रेटिंग दिए जाने के बाद आई। इसने लक्ष्य मूल्य को पहले के 860 रुपये प्रति शेयर से घटाकर 450 रुपये कर दिया। समायोजन भुगतान क्षेत्र में बाजार हिस्सेदारी के संभावित नुकसान को दर्शाता है। आरबीआई के हालिया निर्देश के परिणामस्वरूप गोल्डमैन सैक्स को भी निकट अवधि में ऋण देने में मंदी दिखाई दे रही है, जिसमें पेटीएम पेमेंट्स बैंक (पीपीबीएल) पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं।

advertisement

FY24E-26

FY24E-26 के लिए राजस्व और समायोजित EBITDA अनुमानों में क्रमशः 36% और 80% तक की कटौती की गई है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि वित्त वर्ष 2015 के राजस्व में 16% की वृद्धि के पिछले अनुमान की तुलना में साल-दर-साल 21 प्रतिशत की गिरावट आने की उम्मीद है। चालू सत्र में बीएसई पर पेटीएम का मार्केट कैप गिरकर 25,494 करोड़ रुपये हो गया. कंपनी के कुल 13.92 लाख शेयरों में 54.48 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। 16 फरवरी, 2024 को स्टॉक गिरकर 52-सप्ताह के निचले स्तर 318.35 रुपये पर आ गया। सुबह 10:29 बजे बीएसई पर स्टॉक 1.59% की बढ़त के साथ 401.55 रुपये पर पहुंच गया। एक साल में इसमें 34.09% की गिरावट आई है और 2023 में 38 फीसदी की गिरावट आई है।

Also Read: किस खबर के बाद भागा MTAR BHEL का शेयर, स्पेस में क्या हो रहा है?

स्टॉक का बीटा 0.2 है, जो एक वर्ष में कम अस्थिरता का संकेत देता है

तकनीकी के संदर्भ में, पेटीएम का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) 33.4 पर है, जो दर्शाता है कि यह न तो ओवरसोल्ड और न ही ओवरबॉट क्षेत्र में कारोबार कर रहा है। पेटीएम के शेयर 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन की तुलना में कम लेकिन 5 दिन और 10 दिन की चलती औसत से अधिक पर कारोबार कर रहे हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Feb 22, 2024