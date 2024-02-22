Paytm के शेयरों में आज चार सत्रों के बाद गिरावट क्यों आई, जानिए क्यों

Paytm (वन97 कम्युनिकेशंस के रूप में सूचीबद्ध) के शेयर आज चार सत्रों की बढ़त के बाद गिर गए। पिछले चार सत्रों में 21% चढ़ने वाला स्टॉक आज 3.74% गिरकर 380.45 रुपये पर आ गया। स्टॉक में गिरावट विदेशी ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैक्स द्वारा स्टॉक को 'न्यूट्रल' रेटिंग दिए जाने के बाद आई। इसने लक्ष्य मूल्य को पहले के 860 रुपये प्रति शेयर से घटाकर 450 रुपये कर दिया। समायोजन भुगतान क्षेत्र में बाजार हिस्सेदारी के संभावित नुकसान को दर्शाता है। आरबीआई के हालिया निर्देश के परिणामस्वरूप गोल्डमैन सैक्स को भी निकट अवधि में ऋण देने में मंदी दिखाई दे रही है, जिसमें पेटीएम पेमेंट्स बैंक (पीपीबीएल) पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं।

FY24E-26

FY24E-26 के लिए राजस्व और समायोजित EBITDA अनुमानों में क्रमशः 36% और 80% तक की कटौती की गई है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि वित्त वर्ष 2015 के राजस्व में 16% की वृद्धि के पिछले अनुमान की तुलना में साल-दर-साल 21 प्रतिशत की गिरावट आने की उम्मीद है। चालू सत्र में बीएसई पर पेटीएम का मार्केट कैप गिरकर 25,494 करोड़ रुपये हो गया. कंपनी के कुल 13.92 लाख शेयरों में 54.48 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। 16 फरवरी, 2024 को स्टॉक गिरकर 52-सप्ताह के निचले स्तर 318.35 रुपये पर आ गया। सुबह 10:29 बजे बीएसई पर स्टॉक 1.59% की बढ़त के साथ 401.55 रुपये पर पहुंच गया। एक साल में इसमें 34.09% की गिरावट आई है और 2023 में 38 फीसदी की गिरावट आई है।

स्टॉक का बीटा 0.2 है, जो एक वर्ष में कम अस्थिरता का संकेत देता है

तकनीकी के संदर्भ में, पेटीएम का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) 33.4 पर है, जो दर्शाता है कि यह न तो ओवरसोल्ड और न ही ओवरबॉट क्षेत्र में कारोबार कर रहा है। पेटीएम के शेयर 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन की तुलना में कम लेकिन 5 दिन और 10 दिन की चलती औसत से अधिक पर कारोबार कर रहे हैं।