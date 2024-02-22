किस खबर के बाद भागा MTAR BHEL का शेयर, स्पेस में क्या हो रहा है?

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में संशोधन को मंजूरी दिए जाने के बाद गुरुवार को कारोबारी सत्र के दौरान एमटीएआर टेक्नोलॉजीज, आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स (बीएचईएल), मिष्ठा धातु निगम (मिधानी) सहित रक्षा और एयरोस्पेस से संबंधित कंपनियों के शेयर तेजी दिखा रहे हैं। बुधवार को एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, भारत ने निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतरिक्ष क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने के लिए नियमों में ढील दी है। भारत सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि उपग्रह उप-क्षेत्र को अब ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए परिभाषित सीमाओं के साथ तीन अलग-अलग गतिविधियों में विभाजित किया गया है। घोषणा के बाद, मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानी) के शेयर पिछले बंद के मुकाबले गुरुवार को लगभग 9% बढ़कर 438.95 रुपये पर पहुंच गए। इसी प्रकार, एमटीएआर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को भी समान आधार पर लाभ हुआ, जो कि 1,900.55 रुपये के पिछले बंद स्तर की तुलना में लगभग 9% बढ़कर 2,065 रुपये पर पहुंच गया।

संशोधित एफडीआई नीति के तहत

संशोधित एफडीआई नीति के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया. सरकार ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "संशोधित नीति के तहत उदारीकृत प्रवेश मार्गों का उद्देश्य संभावित निवेशकों को अंतरिक्ष में भारतीय कंपनियों में निवेश करने के लिए आकर्षित करना है।" अन्य शेयरों में, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड शुरुआती टिक पर लगभग 5% बढ़कर 128.95 रुपये पर पहुंच गया, जबकि पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड लगभग 4% उछलकर 754.40 रुपये पर पहुंच गया। डेटा पैटर्न्स (इंडिया) लिमिटेड शुरुआती कारोबार में 3 फीसदी से ज्यादा बढ़कर 2118 रुपये पर पहुंच गया। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) और आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड में खरीदारी देखी गई, जो 2% बढ़कर क्रमश: 226.70 रुपये और 741.70 रुपये पर पहुंच गई। छोटे प्रतिस्पर्धियों में, तनेजा एयरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड और एनआईबीई लिमिटेड भी 2-3% तक आगे बढ़े। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले महीने कहा था कि देश अगले कुछ वर्षों में 0 अरब वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर नजर गड़ाए हुए है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने अप्रैल 2023 में शुरू हुए वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में अरबों का एफडीआई प्रवाह आकर्षित किया। पिछले वित्तीय वर्ष में इसने कुल अरबों का एफडीआई दर्ज किया।