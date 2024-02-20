Multibagger Navratna PSU को मिले ₹369 करोड़ के ऑर्डर, 6 महीने में 200% का बंपर रिटर्न

Multibagger Navratna PSU NBCC (India) Limited को बड़ा ऑर्डर मिला है। नवरत्न पीएसयू ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा, एनबीसीसी (NBCC) को कुल 369 करोड़ रुपये के 3 बड़े ऑर्डर मिले हैं। मल्टीबैगर स्टॉक में 19 फरवरी को 5 फीसदी का अपर सर्किट लगा और यह 141.30 के स्तर पर बंद हुआ। बीते एक साल में Navratna PSU स्टॉक ने 315% का बंपर रिटर्न दिया है। एनबीसीसी मुख्य रूप से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और रियल एस्टेट बिजनेस में है।

advertisement

Also Read: Vibhor Steel Tubes की बंपर लिस्टिंग, प्रॉफिट बुक करें या फिर रुके निवेशक?

एनबीसीसी ऑर्डर डिटेल्स

NBCC (India) ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है कि कंपनी को कुल ₹369 करोड़ के 3 ऑर्डर मिले हैं। पहला ऑर्डर- रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रील्चर यूनिवर्सिटी, झांसी से इफ्रास्ट्रक्चर वर्क के लिए ₹331.9 करोड़ का मिला है। दूसरा ऑर्डर- तेलंगाना हाईकोर्ट से सिंगल कोर्ट कॉम्प्लेक्स और रेजिडेंशियल क्वाटर्स के लिए ₹12.17 करोड़ का मिला है। तीसरा ऑर्डर- कंपनी को इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया से ₹24.98 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। इन ऑडर्स की कुल वैल्यू ₹369 करोड़ है। नवरत्न कंपनी NBCC का नेट प्रॉफिट चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 59% बढ़कर 113.56 करोड़ रुपये रहा. एक साल पहले इसी तिमाही में उसे 71.49 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था। कंपनी की कुल आय दिसंबर, 2023 को समाप्त तीसरी तिमाही में बढ़कर 2,471.51 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले इसी तिमाही में 2,191.24 करोड़ रुपये थी।