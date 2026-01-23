स्मॉल-कैप बीपीओ कंपनी को मिली बड़ी कामयाबी, मिले 3 बड़े अवॉर्ड - 27 जनवरी को रडार पर रहेगा स्टॉक

Stock in Focus: शुक्रवार को शेयर बाजार में रही भारी गिरावट के बीच बीपीओ सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, वन पॉइंट वन सॉल्यूशंस लिमिटेड (One Point One Solutions Limited) ने अपने निवेशकों को बड़ी जानकारी दी है। 1,332.48 करोड़ के मार्केट कैप वाली इस कंपनी ने आज बाजार बंद होने से थोड़ी देर पहले यह जानकारी दी है जिसके कारण अब यह स्टॉक मंगलवार 27 जनवरी को निवेशकों के रडार पर रहेगा।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे दिल्ली में आयोजित Elets AI Summit 2026 में तीन प्रतिष्ठित अवॉर्ड्स से सम्मानित किया गया है।

फाइलिंग में मिली जानकारी के मुताबिक इस समिट में 1Point1 Solutions को Customer Experience AI Solution of the Year, AI-Powered Analytics Solution of the Year और AI Leader of the Year जैसे अवॉर्ड्स मिले।

एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि इन अवॉर्ड्स से यह साफ होता है कि 1Point1 Solutions लगातार ऐसे एंटरप्राइज-ग्रेड और रिज़ल्ट-ओरिएंटेड AI सॉल्यूशंस पर काम कर रही है, जो कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं, एनालिटिक्स को मजबूत करते हैं और डेटा-आधारित फैसलों को आसान बनाते हैं। कंपनी ने जेनरेटिव AI, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन और एडवांस्ड एनालिटिक्स में लगातार निवेश किया है, जिससे उसके क्लाइंट्स को ठोस बिज़नेस नतीजे मिल रहे हैं।

ये AI सॉल्यूशंस BFSI, हेल्थकेयर, रिटेल, टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी जैसे कई सेक्टरों में ग्राहकों को ऑपरेशनल एफिशिएंसी और लॉन्ग-टर्म वैल्यू देने में मदद कर रहे हैं।

कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अक्षय छाबड़ा ने कहा कि ये अवॉर्ड्स उनकी AI क्षमताओं की मजबूती और परिपक्वता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी का फोकस एडवांस टेक्नोलॉजी को वास्तविक बिज़नेस फायदे में बदलने पर है।

One Point One Solutions Share Price

एनएसई पर लिस्ट यह शेयर आज 2.46% या 1.28 रुपये गिरकर 50.68 रुपये पर बंद हुआ था।

कंपनी के बारे में

2008 में स्थापित One Point One Solutions Limited (1Point1) कस्टमर एक्सपीरियंस और ऑपरेशंस मैनेजमेंट कंपनी है, जिसे 16 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। कंपनी के 9 ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स हैं और इसमें 6,000 से अधिक प्रोफेशनल्स काम करते हैं। 1Point1 अमेरिका, यूरोप, एशिया और भारत में अपने क्लाइंट्स को सर्विस देती है।