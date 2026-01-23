scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारअडाणी स्टॉक क्रैश! इस खबर के बाद भरभराकर गिरे Adani Group के शेयर - कई स्टॉक्स 13% तक टूटे

अडाणी स्टॉक क्रैश! इस खबर के बाद भरभराकर गिरे Adani Group के शेयर - कई स्टॉक्स 13% तक टूटे

शुक्रवार के कारोबार में अडानी ग्रुप के शेयरों में जोरदार बिकवाली दिखी। एक साथ कई बड़े शेयर 13 फीसदी तक टूट गए। यह गिरावट रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के बाद आई है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jan 23, 2026 14:30 IST

Adani Stocks: शुक्रवार के कारोबार में अडानी ग्रुप के शेयरों में जोरदार बिकवाली दिखी। एक साथ कई बड़े शेयर 13 फीसदी तक टूट गए। यह गिरावट रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के बाद आई जिसमें कहा गया कि अमेरिकी बाजार नियामक SEC ने अरबपति गौतम अडाणी और ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी सागर अडाणी को समन भेजने के लिए अमेरिकी कोर्ट से ईमेल के जरिए नोटिस भेजने की इजाजत मांगी है। यह मामला कथित धोखाधड़ी और 26.5 करोड़ डॉलर की रिश्वत योजना से जुड़ा बताया गया है।

अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट

Adani Green Energy Ltd सबसे ज्यादा दबाव में रहा। शेयर 13.06 फीसदी टूटकर 786.20 रुपये के निचले स्तर तक पहुंच गया। दोपहर 1.53 बजे Adani Energy Solutions Ltd 10 फीसदी गिरकर 832.50 रुपये पर आ गया।

वहीं Adani Power Ltd 5.79 फीसदी टूटकर 132.65 रुपये और Adani Enterprises Ltd 8.47 फीसदी गिरकर 1,910.70 रुपये पर बंद हुआ। Adani Ports and Special Economic Zone Ltd में भी 6 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई।

SEC और कोर्ट का मामला क्या है?

रॉयटर्स के मुताबिक, SEC पिछले साल से गौतम अडाणी और सागर अडाणी को समन भेजने की कोशिश कर रही है। भारत सरकार पहले ही दो बार इन समनों को भेजने के अनुरोध को मंजूरी देने से इनकार कर चुकी है। अब SEC ने न्यूयॉर्क की अदालत से कहा है कि मौजूदा रास्ते से समन पहुंचने की उम्मीद नहीं है, इसलिए उसे सीधे ईमेल भेजने की अनुमति दी जाए।

नवंबर 2024 की पुरानी जानकारी फिर चर्चा में

नवंबर 2024 में स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में अडाणी ग्रीन ने बताया था कि अमेरिकी न्याय विभाग और SEC ने न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गौतम अडाणी और सागर अडाणी के खिलाफ आपराधिक और सिविल केस दायर किए हैं। कंपनी ने यह भी कहा था कि SEC की सिविल शिकायत में जुर्माने की रकम तय नहीं की गई है।

अडाणी ग्रुप का पक्ष

अडाणी ग्रुप पहले ही इन आरोपों को 'बेबुनियाद' बता चुका है और सभी कानूनी विकल्प अपनाने की बात कह चुका है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jan 23, 2026