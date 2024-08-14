Ola Electric Shares: पहली तिमाही के नतीजों से पहले मुनाफावसूली के बीच ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में आई गिरावट

Ola Electric के शेयर 14 अगस्त, 2024 को शुरूआती कारोबार में 7% से अधिक गिर गए। कंपनी लिस्टिंग के बाद 14 अगस्त को अपनी पहली बोर्ड बैठक आयोजित करने जा रही है, जहां बोर्ड जून तिमाही के रिजल्ट्स को मंजूरी देगी।

10.00 बजे, ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 105 रुपये पर 3% कम कारोबार कर रहा था। शेयर, जो 9 अगस्त को एनएसई पर 76 रुपये पर लिस्ट हुए थे, अपने लिस्टिंग दिन और 12 अगस्त को 20% ऊपरी सर्किट सीमा तक चढ़ गए।然而, शेयर ने पिछले सत्र, 13 अगस्त को लगभग 1% के मामूली गिरावट के साथ समाप्त हुआ था।

advertisement

Also Read: क्या बाज़ार कमजोर है, निफ्टी गिरावट का संकेत दे रहा है?

ओला इलेक्ट्रिक 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का अनावरण करने की तैयारी कर रही है। हालांकि विवरण आधिकारिक रूप से जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन कंपनी इस मॉडल पर काफी समय से काम कर रही है।

ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ, जो 2 अगस्त को लॉन्च हुआ और 6 अगस्त को बंद हुआ, ने 6,145.6 करोड़ रुपये जुटाए। इसमें 72.37 करोड़ शेयरों का ताजा मुद्दा 5,500 करोड़ रुपये और 8.5 करोड़ शेयरों का बिक्री के लिए प्रस्ताव 645.6 करोड़ रुपये शामिल था।





आईपीओ के बीच 72 रुपये और 76 रुपये प्रति शेयर के बीच दर थी, न्यूनतम लॉट आकार 195 शेयर था। ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ 1 अगस्त को एंकर निवेशकों से 2,763 करोड़ रुपये जुटाने में सफल रहा। 2017 में स्थापित, कंपनी इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी पैक, मोटर और वाहन फ्रेम जैसे प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) घटकों पर ध्यान केंद्रित करती है, जो सभी ओला फ्यूचरफैक्ट्री में उत्पादित होते हैं।