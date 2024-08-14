क्या बाज़ार कमजोर है, निफ्टी गिरावट का संकेत दे रहा है?

शेयर बाजार के दो प्रमुख बेंचमार्क सूचकांक, सेंसेक्स और निफ्टी, दो दिनों की गिरावट के बाद हरे रंग में कारोबार की शुरुआत की लेकिन इस तेजी को बाजार संभाल नहीं पाया। सुबह 10:35 बजे, बीएसई सेंसेक्स 100 अंकों की बढ़त के साथ 79,056 पर पहुंच गया, जबकि एनएसई निफ्टी50 22 अंकों की वृद्धि के साथ 24,161 पर कारोबार कर रहा था। लेकिन दोपहर आते-आते इस बढ़त को गंवा दिया।

advertisement

Also Read: आज इन कंपनियों के स्टॉक्स मचा सकते है धमाल - जानिए



स्टॉक अपडेट

30-शेयर सेंसेक्स प्लेटफॉर्म पर, टीसीएस, टेक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एसबीआई, एचसीएल टेक, और आईटीसी शुरुआती लाभ में रहे। दूसरी ओर, अल्ट्राटेक सीमेंट, अदानी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई बैंक, एचयूएल, और नेस्ले जैसे शेयर नुकसान में रहे।

बड़े बाजार में, बीएसई मिडकैप इंडेक्स 1% से अधिक गिर गया, जबकि स्मॉलकैप 0.7% नीचे आया। पिछले सत्र में, बीएसई सेंसेक्स 693 अंकों की गिरावट के साथ 78,956 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी50 208 अंकों की गिरावट के साथ 24,139 पर समाप्त हुआ।

वैश्विक अपडेट

एशियाई बाजारों में, सियोल और टोक्यो में तेजी देखी गई, जबकि शंघाई और हांगकांग में गिरावट आई। अमेरिकी बाजार मंगलवार को काफी ऊंचाई पर बंद हुए। विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने मंगलवार को 2,107.17 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने 1,239.96 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.61% बढ़कर $81.18 प्रति बैरल पर पहुंच गया।