आज इन कंपनियों के स्टॉक्स मचा सकते है धमाल - जानिए

GIFT Nifty, जो भारतीय बाजारों का ट्रैक रखने वाला डेरिवेटिव इंडेक्स है, बुधवार सुबह 99 अंक या 0.41% की बढ़त के साथ 24,256 पर ट्रेड कर रहा है, जो NSE Nifty 50 और BSE Sensex के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है। यह तब हुआ है जब दोनों सूचकांक मंगलवार को नकारात्मक बंद हुए, Nifty 208 अंक या 0.85% गिरकर 24,139 पर और Sensex लगभग 700 अंक या 0.87% गिरकर 78,956 पर बंद हुआ।

इन स्टॉक्स पर रहेगा आज निवेशकों की नज़र

Vedanta: कंपनी के बोर्ड ने हिंदुस्तान जिंक में 11 करोड़ शेयर या 2.6% की हिस्सेदारी बेचने के लिए एक ऑफर फॉर सेल (OFS) को मंजूरी दी है, जो मंगलवार के बंद भाव के आधार पर लगभग 6,449 करोड़ रुपये जुटा सकता है।

Vodafone Idea: CEO अक्षय मूंद्रा ने कहा कि कंपनी ने हाल की टैरिफ वृद्धि के बाद राज्य के स्वामित्व वाली BSNL की ओर ग्राहकों के पोर्टिंग में वृद्धि देखी है, क्योंकि BSNL ने निजी ऑपरेटरों की तरह अपनी दरें नहीं बढ़ाई हैं।

Happiest Minds Technologies: इस IT समाधान कंपनी ने Q1 FY25 में निरंतर मुद्रा में 17.8% की सालाना वृद्धि के साथ 463.83 करोड़ रुपये का समेकित राजस्व रिपोर्ट किया, लेकिन शुद्ध लाभ 29.1% तिमाही-दर-तिमाही घटकर 51.03 करोड़ रुपये हो गया, जो गैर-निवृत्त खर्चों और हाल की अधिग्रहण से संबंधित उच्च लागत के कारण था।

Asian Paints: इस पेंट निर्माता ने नए प्रवेशकर्ता बिरला ओपस के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अगले चार वर्षों में 2,200 करोड़ रुपये प्रति वर्ष, कुल 8,800 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बनाई है।

Piramal Enterprises: कंपनी ने Q1 FY25 में शुद्ध लाभ में 64% की सालाना गिरावट के साथ 181 करोड़ रुपये की रिपोर्ट की, जो मुख्य रूप से पिछले वर्ष के एक बार के लाभ के उच्च आधार के कारण था।

Nykaa: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने Dot & Key में अपनी हिस्सेदारी 51% से बढ़ाकर 90% करने का निर्णय लिया है, जिसमें अतिरिक्त 39% का अधिग्रहण 265 करोड़ रुपये में किया जाएगा।