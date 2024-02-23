NVIDIA Share Price: इस स्टॉक ने पूरी दुनिया में मचा दिया तहलका
एक स्टॉक जिसने एक दिन मे पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दुनिया के दिग्गज से लेकर छोटे निवेशक तक सबकी जुबान पर बस इस कंपनी के स्टॉक का नाम था। मार्केट कैप के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड देश की सबसे बड़ी कंपनी है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 20 लाख करोड रुपए के करीब है। लेकिन इस कंपनी के आगे रिलायंस का मार्केट कैप कुछ भी नहीं है, जी हां, कुछ भी नहीं है। इस कंपनी के एक दिन का रिटर्न रिलायंस के मार्केट कैप से ज्यादा है...यकीन नहीं होता तो चलिए समझते हैं पूरी कहानी।
अमेरिकी शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट की लिस्टेड कंपनी NVIDIA
हम यहां बात कर रहे हैं अमेरिकी शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट की लिस्टेड कंपनी NVIDIA की। चिप बनाने वाली कंपनी Nvidia के शेयरों में 22 फरवरी को 16% की तेजी आई और इसके मार्केट कैप में एक दिन में 277 अरब डॉलर का इजाफा हो गया है। 277 अरब डॉलर का इजाफा समझ रहे हैं कितना बड़ा है? अगर डॉलर के टर्म में बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मार्केट कैप 243 अरब डॉलर है और एनविडिया के मार्केट कैप में एक दिन में 277 अरब डॉलर का इजाफा हो गया है। इसका मतलब ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्केट कैप से ज्यादा एनविडीया के शेयरों ने एक दिन में रिटर्न दे दिया है। वॉल स्ट्रीट के इतिहास में किसी कंपनी के शेयरों में आई ये सबसे बड़ी तेजी है। रकम के हिसाब से आज तक निवेशकों की संपत्ति एक दिन में इतनी कभी नहीं बढ़ी होगी।
एनविडिया के मार्केट कैप में एक दिन में 277 अरब डॉलर का इजाफा हो गया है।
वॉल स्ट्रीट पर इससे पहले 2 फरवरी को मल्टी बिलियन डॉलर की कमाई हुई थी जब मेटा के शेयर 197 डॉलर अरब बढ़ गए थे। फेसबुक की पैरंट कंपनी मेटा ने 2 फरवरी को पहली बार शानदार तिमाही नतीजे आने के बाद डिविडेंड की घोषणा की थी। उससे नीचे आइए, 10 नवंबर 2022 को जब एप्पल का मार्केट कैप एक दिन में बढ़कर 191 बिलियन डॉलर पहुंच गया था। उसके बाद अमेजन की बात करते हैं। 4 फरवरी 2022 को इस कंपनी का मार्केट कैप एक दिन 191 बिलियन डॉलर के पार चला गया था। एनविडिया की बात की जाए तो ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर है और वॉल स्ट्रीट में लिस्टेड तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। अमेरिका के शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट में माइक्रोसॉफ्ट 3 लाख करोड डॉलर के साथ सबसे बड़ी कंपनी है, जबकि एप्पल 2.8 लाख करोड डॉलर के साथ दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है. सऊदी अरामको को करीब 2 लाख करोड डॉलर के साथ अमेरिकी शेयर बाजार में लिस्टेड है।
स्टॉक में तेजी क्यों आई
अब ये भी समझ लीजिए कि स्टॉक में तेजी क्यों आई। एनविडिया हाई एंड AI चिप मार्केट की 80 प्रतिशत हिस्सेदारी पर कंट्रोल करती है। कंपनी के मैनेजमेंट की कमेंट्री निवेशकों के लिए काफी उत्साहजनक रही। साथ ही कंपनी के हाल ही में नंबर्स में अपने रेवेन्यू में तीन गुना बढ़ोतरी होने की जानकारी दी है। अमेरिका के 17 ब्रोकरेज ने नतीजे आने के बाद एनविडिया के शेयरों का टारगेट बढ़ा दिया है।एनविडिया के शेयरों पर सबसे अधिक भरोसा दिखाते हुए रोजन ब्लू सिक्योरिटीज ने इसका टारगेट $1100 से बढ़ाकर $1400 कर दिया है.