scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारDolly Khanna के इस स्टॉक में लगातार दूसरे दिन आई तेजी

Dolly Khanna के इस स्टॉक में लगातार दूसरे दिन आई तेजी

तकनीकी के संदर्भ में, सैल्ज़र इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) 77.8 पर है, जो दर्शाता है कि स्टॉक ओवरबॉट ज़ोन में कारोबार कर रहा है। सैल्ज़र इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर 5 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन के मूविंग औसत से अधिक पर कारोबार कर रहे हैं।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Feb 23, 2024 17:27 IST
सैल्ज़र इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयरों ने शुक्रवार को लगातार दूसरे सत्र में रिकॉर्ड तोड़ दिया
सैल्ज़र इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयरों ने शुक्रवार को लगातार दूसरे सत्र में रिकॉर्ड तोड़ दिया

Salzer Electronics Ltd के शेयरों ने शुक्रवार को लगातार दूसरे सत्र में रिकॉर्ड तोड़ दिया, जब कंपनी ने कहा कि वह Coimbatore में एक Smart Meter Manufacturing Plant लगा रही है। दिसंबर 2023 तिमाही के अंत में प्रमुख निवेशक Dolly Khanna के पास Capital Goods Engineering Company में 1% हिस्सेदारी या 1,74,500 शेयर थे।बीएसई पर साल्ज़र इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टॉक 8.68% या 52.95 रुपये की बढ़त के साथ 662.90 रुपये की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। सैल्ज़र इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टॉक पिछले सत्र में 580.35 रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। बीएसई पर कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 1,130.83 करोड़ रुपये हो गया। बीएसई पर कुल 0.81 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 5.18 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

advertisement

नए स्मार्ट मीटर विनिर्माण संयंत्र

नए स्मार्ट मीटर विनिर्माण संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 4 मिलियन स्मार्ट ऊर्जा मीटर होगी, जिसे चरण दो में 10 मिलियन स्मार्ट ऊर्जा मीटर तक बढ़ाया जाएगा। फर्म ने कहा, यह सुविधा अपनी पूरी क्षमता पर लगभग 1000 लोगों को रोजगार प्रदान करेगी।

Also Read: भारत 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर: WEF अध्यक्ष

प्रबंध निदेशक

इस विकास पर टिप्पणी करते हुए, साल्ज़र इलेक्ट्रॉनिक्स के संयुक्त प्रबंध निदेशक, राजेश दोराईस्वामी ने कहा: "हमें अपने सिंगल फेज़ स्मार्ट एनर्जी मीटर के लिए पहले ही बीआईएस प्रमाणन प्राप्त हो चुका है। नई सुविधा से स्मार्ट मीटर का पहला बैच Q1 FY25 में शुरू होने की उम्मीद है।" . यह निवेश कंपनी को बाज़ार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करेगा, उसकी बौद्धिक संपदा की रक्षा करेगा, और पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करेगा, जिससे कंपनी की भविष्य की सफलता में योगदान मिलेगा।"

तकनीकी संदर्भ

तकनीकी के संदर्भ में, सैल्ज़र इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) 77.8 पर है, जो दर्शाता है कि स्टॉक ओवरबॉट ज़ोन में कारोबार कर रहा है। सैल्ज़र इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर 5 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन के मूविंग औसत से अधिक पर कारोबार कर रहे हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Feb 23, 2024