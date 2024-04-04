scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार8 अप्रैल से NSE लॉन्च करेगा टाटा का इंडेक्स, क्या इसमें निवेश सही है?

8 अप्रैल से NSE लॉन्च करेगा टाटा का इंडेक्स, क्या इसमें निवेश सही है?

इस सूचकांक में भी 75 कंपोनेंट होंगे और स्टॉक का वजन प्रत्येक स्टॉक के फ्री-फ्लोट बाजार पूंजीकरण पर आधारित होगा, जिसमें जिसमें लार्जकैप सेगमेंट के लिए कुल वैटेज 50%, मिडकैप सेगमेंट के लिए 30% और स्मॉलकैप सेगमेंट के लिए 20% पर तय किया गया है।

Ankur Tyagi
New Delhi ,UPDATED: Apr 4, 2024 12:04 IST
NSE 8 अप्रैल से कैश और फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में चार नए इंडेक्स लॉन्च करेगा, जिसमें टाटा ग्रुप के स्टॉक का एक अलग इंडेक्स Nifty Tata Group 25% Cap Index होगा। एक्सचेंज ने निफ्टी टाटा ग्रुप 25% कैप, निफ्टी 500 मल्टीकैप इंडिया जैसे इंडेक्स के ऑनलाइन प्रसार का प्रस्ताव दिया है। एनएसई ने बुधवार को पहले जारी एक सर्कुलर के अनुसार, मैन्यूफैक्चरिंग 50:30:20, निफ्टी500 मल्टीकैप इंफ्रास्ट्रक्चर 50:30:20, और निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर इंडेक्स लॉन्च होंगे। ये इंडेक्स कैपिटल मार्केट और डेरिवेटिव सेगमेंट दोनों में ट्रेडिंग सिस्टम पर उपलब्ध होंगे। एनएसई ने कहा कि निफ्टी टाटा ग्रुप 25% कैप इंडेक्स में 10 कंपनियां शामिल हैं और यह फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पद्धति पर आधारित है। 

Nifty Tata Group 25% Cap Index में टाटा ग्रुप के ये स्टॉक शामिल किये गए हैं - 

-  टीसीएस
- टाटा मोटर्स
- टाइटन कंपनी
- टाटा स्टील
- ट्रेंट
- टाटा कनज़्यूमर
- टाटा पावर
- इंडियन होटल्स
- टाटा मोटर्स लिमिटेड डीवीआर
- टाटा एलेक्सी 

निफ्टी500 मल्टीकैप

निफ्टी500 मल्टीकैप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग 50:30:20 इंडेक्स निफ्टी 500 इंडेक्स से चुनिंदा लार्जकैप, मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों के प्रदर्शन को ट्रैक करेगा जो मैन्युफैक्चरिंग थीम का प्रतिनिधित्व करते हैं। इंडेक्स में 75 कंपोनेंट होंगे और स्टॉक का वैटेज प्रत्येक स्टॉक के फ्री-फ्लोट मार्केट कैप पर आधारित होगा, जिसमें लार्जकैप सेगमेंट के लिए कुल वैटेज 50%, मिडकैप सेगमेंट के लिए 30% और स्मॉलकैप सेगमेंट के लिए 20% तय किया गया है। वैटेज के आधार पर इस इंडेक्स के शीर्ष 10 कंपोनेंट हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज , सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज , टाटा मोटर्स , मारुति सुजुकी इंडिया , महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील , बजाज ऑटो , हिंडाल्को इंडस्ट्रीज , जेएसडब्ल्यू स्टील और सिप्ला। इसी तरह, निफ्टी 500 मल्टीकैप इंफ्रास्ट्रक्चर 50:30:20 इंडेक्स निफ्टी 500 इंडेक्स से चुनिंदा लार्जकैप, मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों के प्रदर्शन को ट्रैक करेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर थीम का प्रतिनिधित्व करते हैं। 

सूचकांक 

इस सूचकांक में भी 75 कंपोनेंट होंगे और स्टॉक का वजन प्रत्येक स्टॉक के फ्री-फ्लोट बाजार पूंजीकरण पर आधारित होगा, जिसमें जिसमें लार्जकैप सेगमेंट के लिए कुल वैटेज 50%, मिडकैप सेगमेंट के लिए 30% और स्मॉलकैप सेगमेंट के लिए 20% पर तय किया गया है। वैटेज के आधार पर इस इंडेक्स के टॉप 10 कंपोनेंट लार्सन एंड टुब्रो, आरआईएल, भारती एयरटेल , एनटीपीसी मैक्स हेल्थकेयर , पावर ग्रिड कॉर्प, अल्ट्राटेक सीमेंट , इंडियन होटल्स , ओएनजीसी और अदानी पोर्ट्स और एसईजेड हैं। एलएंडटी का वैटेज सबसे ज्यादा 10.35% है, जबकि अडानी पोर्ट्स का वैटेज 2.29% है। निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर हेल्थकेयर सेक्टर के भीतर मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों के प्रदर्शन को ट्रैक करेगा। इंडेक्स में स्टॉक के छह महीने के औसत फ्री-फ्लोट बाजार पूंजीकरण के आधार पर निफ्टी मिडस्मॉलकैप 400 इंडेक्स से चुने गए 30 स्टॉक शामिल हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
