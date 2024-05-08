NSE, BSE 18 मई को विशेष ट्रेडिंग सत्र आयोजित करेंगे

scorecardresearch
ये सत्र बाजार नियामक सेबी और उनकी तकनीकी सलाहकार समिति के साथ विशेष चर्चाओं के आधार पर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि एक्सचेंज जैसे बाजार बुनियादी ढांचे के संस्थानों की तैयारी का आकलन किया जा सके।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: May 8, 2024 14:57 IST
NSE और BSE ने मंगलवार को कहा कि वे प्राथमिक साइट पर बड़े व्यवधान या विफलता से निपटने के लिए अपनी तैयारियों की जांच करने के लिए 18 मई को इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में एक विशेष ट्रेडिंग सत्र आयोजित करेंगे। विशेष लाइव ट्रेडिंग सत्र में प्राथमिक साइट (पीआर) से डिजास्टर रिकवरी (डीआर) साइट पर इंट्रा-डे स्विचओवर होगा।

Also Read: BTTV Exclusive: चुनाव के बाद क्या है नीलेश शाह की बाज़ार पर राय

दोनों एक्सचेंजों ने कहा कि

 दोनों एक्सचेंजों ने कहा कि दो सत्र होंगे - पहला पीआर से सुबह 9:15 बजे से 10 बजे तक और दूसरा डीआर साइट से सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। विशेष सत्र के दौरान, सभी प्रतिभूतियों, जिनमें वे भी शामिल हैं जिन पर डेरिवेटिव उत्पाद उपलब्ध हैं, का अधिकतम मूल्य बैंड 5 प्रतिशत होगा। एनएसई और बीएसई ने अलग-अलग परिपत्रों में कहा, "एक्सचेंज शनिवार, 18 मई, 2024 को इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में प्राथमिक साइट से डिजास्टर रिकवरी साइट पर इंट्रा-डे स्विच ओवर के साथ एक विशेष लाइव ट्रेडिंग सत्र आयोजित करेगा।" इससे पहले, एनएसई और बीएसई ने 2 मार्च को इसी तरह के ट्रेडिंग सत्र आयोजित किए थे। ये सत्र बाजार नियामक सेबी और उनकी तकनीकी सलाहकार समिति के साथ विशेष चर्चाओं के आधार पर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि एक्सचेंज जैसे बाजार बुनियादी ढांचे के संस्थानों की तैयारी का आकलन किया जा सके ताकि उनके संचालन को प्रभावित करने वाली किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटा जा सके और निर्धारित समय के भीतर डीआर साइट से परिचालन बहाल किया जा सके। आम तौर पर, डीआर साइट पर स्विच करना प्राथमिक साइट पर किसी बड़े व्यवधान या विफलता के मामले में व्यापार निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
