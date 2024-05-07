BTTV Exclusive: चुनाव के बाद क्या है नीलेश शाह की बाज़ार पर राय

अनुभवी फंड मैनेजर Nilesh Shah का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले दो चरणों में कम मतदान से केंद्र में मौजूदा सरकार की निरंतरता को लेकर बाजार की उम्मीदों में कोई बदलाव नहीं आया है। कोटक महिंद्रा एएमसी के प्रबंध निदेशक शाह ने बीटीटीवी से खास बातचीत में यह बात कही। मंगलवार को आम चुनाव के तीसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 लोकसभा सीटों के लिए मतदान जारी है।

advertisement

शेयर बाजार

शाह ने कहा कि शेयर बाजार में एकरूपता नहीं बल्कि विषमता वाले शेयर मिलते हैं। उनका मानना है कि रक्षा और इंजीनियरिंग क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां अभी भी बेहतर शेयर रिटर्न दे सकती हैं - जो पिछले 18 महीनों में मिले रिटर्न से तुलनीय नहीं है, लेकिन बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि ऐसी कंपनियां आगे आने वाले अवसरों का किस तरह लाभ उठाती हैं। शाह ने कहा कि दूसरी ओर, पीएसयू बैंकों जैसे कुछ क्षेत्र हैं जहां मूल्यांकन ऊंचा दिख रहा है। उन्होंने कहा कि यह आवश्यक रूप से व्यवसाय का कार्य नहीं है, बल्कि कम फ्लोटिंग स्टॉक का कार्य है - ऐसे काउंटरों पर 3-15 प्रतिशत फ्री फ्लोट है।

Also Read: Warren Buffett को भारतीय स्टॉक मार्केट में दिख रहा बेहतर फ्यूचर

कीमत का निर्धारण

शाह ने कहा, "यह कुछ ही हाथों में है और इसलिए कीमत का निर्धारण बहुत सीमित फ्लोट के आधार पर किया जाता है। हमारा मानना है कि जिस दिन ये सार्वजनिक उपक्रम पूंजी जुटाने के लिए बाजार में आएंगे, उन्हें मौजूदा बाजार की तुलना में काफी छूट देनी होगी। सार्वजनिक उपक्रमों में चयनात्मक होना चाहिए।"

अप्रैल में जीएसटी संग्रह

शाह ने कहा कि अप्रैल में जीएसटी संग्रह 2 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच जाना सुधारों की सफलता का प्रमाण है, क्योंकि इससे अनुपालन में सुधार हुआ है और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला है। भारत एक नखलिस्तान की तरह है और पिछले कुछ वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसे इस प्रवृत्ति को जारी रखने की जरूरत है।

Q4 परिणाम

कुल मिलाकर, 25 निफ्टी आय में से, वृद्धि संख्याएं बाजार की उम्मीदों से थोड़ी आगे थीं। शाह ने कहा कि निफ्टी फर्मों की आय वृद्धि उम्मीदों से 2 प्रतिशत अधिक रही है, लेकिन यह भी सच है कि कई क्षेत्रों ने निराश किया है, एक मामला सूचना प्रौद्योगिकी का है। शाह ने कहा कि अधिकांश आईटी फर्मों ने बाजार की उम्मीदों से कम परिणाम दिए हैं। एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ने भी उम्मीदों से थोड़ा कम संख्या दर्ज की, शाह ने कहा कि ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल्स की फर्मों ने उम्मीदों से काफी ऊपर संख्या दर्ज की। शाह ने कहा, "अभी तक आय अनुमान के अनुरूप है। आय के पहले चरण में आमतौर पर अच्छे परिणाम आते हैं। दूसरी छमाही में हमें शायद खराब परिणाम देखने को मिल सकते हैं